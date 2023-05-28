Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2023 Salı

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün daha fazla konfora, aşinalığa ve sessizliğe ihtiyacınız var. En iyi sonuçları elde etmek için, bu zamanı işleri hafifletmek ve eğlenmek için ayırın. Farklılıkları çözmek, özellikle sohbet yoluyla mümkün olabilir. Gün ilerledikçe sağlıklı, akıcı etkileşimler elde etmek daha zordur ve genel onaylamama havası kesinlikle size göre olmasa da olayları bu kadar kişisel algılamayacak kadar akıllısınız. İnsanlar bildiklerine sarıldıklarında ve değişim ya da yüzleşme tehdidi altında göründüklerinde, bunun sizinle ilgili değil, onların güvensizlikleri ve korkularıyla ilgili olduğunu görebilirsiniz.
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