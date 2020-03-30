Günlük burç yorumları! (30 Mart 2020 Pazartesi)

30 mart pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
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    İlişkiniz hakkındaki tahminleriniz gayet yerinde. Uzun vadede ne gibi problemler yaşayabileceğinizi az çok tahmin edebiliyorsunuz. Buna göre bir tavır takınmalısınız.

  • 2
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sizin için çok büyük anlam ifade eden bir sosyal sorumluluk projesinde yer alacaksınız. Çocuk haklarıyla ilgili olması çok yüksek olasılıklı.

  • 3
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hiç beklemediğiniz bir anda tanıştığınız o kişiyle artık işler ciddileşmeye mi başlıyor ne dersiniz? İlişkiyi bir adım öteye taşımak için çok iyi bir zaman.

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