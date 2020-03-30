30 mart pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
30 Mart 2020 Pazartesi
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İlişkiniz hakkındaki tahminleriniz gayet yerinde. Uzun vadede ne gibi problemler yaşayabileceğinizi az çok tahmin edebiliyorsunuz. Buna göre bir tavır takınmalısınız.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizin için çok büyük anlam ifade eden bir sosyal sorumluluk projesinde yer alacaksınız. Çocuk haklarıyla ilgili olması çok yüksek olasılıklı.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hiç beklemediğiniz bir anda tanıştığınız o kişiyle artık işler ciddileşmeye mi başlıyor ne dersiniz? İlişkiyi bir adım öteye taşımak için çok iyi bir zaman.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün astroloji ve metafizik alanlarıyla ilgilenen bir arkadaşınızla telekonferans görüşmesi yapacaksınız. Kendisi çok önemli şeyler söyleyebilir, not almaya hazır olun.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda sürekli romantik kitaplar okumanız sebebiyle kafanızda sürekli ideal kişinin nasıl olması gerektiğini planlıyorsunuz. Biraz daha gerçekçi olmanızda fayda olacaktır.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcılığınızı konuşturacağınız alanlardan para kazanma ihtimaliniz daha yüksek. Bu aralar sanata yönelmeyi düşünüyorsanız tam zamanı.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinize ilgili gerçekçi olmayan beklentilerinizden vazgeçmelisiniz. Gerçekleri görebildiğiniz taktirde ilişkinin geleceği için daha sağlıklı kararlar alacaksınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gününüzün güzel geçmemesi için hiçbir sebep yok. Sevdikleriniz yanınızda, sağlıklısınız ve sevdiğiniz işi yapıyorsunuz. Bunlar için şükretmelisiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşık olduğunuz kişiyle aynı ortamda olduğunuzda zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorsunuz bile. “Sevmek ve sevilmek ne güzel!” diye düşünmeden edemiyorsunuz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaptığınız işin kalitesinden emin değilseniz bu alanda çalışan başka insanların da fikrini almayı düşünebilirsiniz. Onlardan da onay aldığınız taktirde hiçbir sorun olmadığına emin olabilirsiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İzlediğiniz bir belgesel ilginizi fazlasıyla çekmiş olmalı ki bu konuda yeni kitaplar okumaya başladınız. Kendinizi çeşitli alanlarda geliştirerek yatırım yapıyor olmanız çok güzel.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Garip ve gizemli rüyalar görüyor olabilirsiniz. Rüyalarınızı her zaman anlamlandırmak zorunda değilsiniz. Her zaman üzerine düşünmenize gerek yok.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kısa süre önce tanıştığınız biri bugün sizinle iletişime geçecek. Bu kişinin sizinle dost olmaktan daha öte bir ilişki kurmak istediğini belirtmeliyiz.
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