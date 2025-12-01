Merkür, 9 Kasım'dan beri sürdürdüğü gerileme hareketinden sonra bugün durağanlaşıp ileri harekete dönüyor. İletişim gezegeninin vites değiştirmesi, bugün bir miktar kafa karışıklığına ve yanlış anlaşılmalara işaret edebilir. Bu aynı zamanda, önümüzdeki gün ve haftalarda Merkür retrosu boyunca karşılaştığımız iletişim ve karar alma sorunlarının çözüleceği anlamına geliyor. İlerlerken gözlemlerimizi ve kazandığımız yeni bakış açısını hayatımıza uygulayabileceğiz. Ancak bugün, anlamlandırması zor enerjiler altında kalabiliriz; bu nedenle şu anda önemli kararlar almaktan kaçınmak isteyebiliriz çünkü düşüncemiz geçici olarak çarpık ya da mantıksız olabilir. Bugün, harekete geçmekten ziyade gözlem yapmak için daha iyi bir gün! Bugünün Mars-Jüpiter ve Venüs-Şiron açıları yaratıcıdır; üretme, harekete geçme, büyüme ve gelişme motivasyonumuzu harekete geçirir. Kendi şansımızı yaratma konusunda heyecanlıyız; çok kaynak yaratıcıyız ve dört gözle bekleyecek çok şey bulabiliriz. Büyümeye, öğrenmeye ve dinlemeye istekli olarak sosyal avantaj elde edebiliriz. Yine de Venüs-Uranüs karşıtlığı günün enerjisine hâkim olabilir ve beklenmedik olaylar ya da duygular bizi hazırlıksız yakalayabilir. Duygularımız, çekimlerimiz veya hayatımızdaki kişiler bizi şu anda şaşırtabilir. Sosyal etkileşimlerde bir miktar istikrarsızlık, huzursuzluk ve başkaldırı temaları öne çıkıyor. Konfor ve birliktelik ihtiyaçlarımız, özgür ve bağımsız olma isteğimizle çatışıyor. Gerçekten de, sonradan cazibesini yitiren kişilere veya maddi şeylere birdenbire tutulmalar yaşayabiliriz. Bu nedenle, asi hisler yatışana ve gerçekte nasıl hissettiğimizi daha iyi anlayana kadar önemli bir finansal girişime veya ilişkiye başlamak için iyi bir zaman değil. Eski ilişki kalıplarına geri dönmek şu anda işe yaramaz. Yine de, isyanla samimi değişim ihtiyacını birbirinden ayırabilirsek, çeşitli ihtiyaçlarımızı karşılayan yeni ilişki kurma yollarına kendimizi açabiliriz. Keskinlikleri yumuşatmamıza yardımcı olan Venüs-Neptün üçgeni ise yarın erken saatlerde kesinleşecek; insanlarda en iyiyi görmek, kişisel ilişkilerdeki baskıyı bir nebze azaltır.