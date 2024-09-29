Günlük burç yorumları: 30 Eylül 2024 Pazartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, Ay bugün iki gün boyunca kalacağı mahremiyet alanınıza giriyor ve biraz içe dönük düşünme, kendinizi gözden geçirme ve fazladan dinlenme ile fayda sağlayabilirsiniz. Yine de, bir ortaklığa veya partnere saygı göstermeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Gün ilerledikçe, Mars-Satürn üçgeni, duyguları ve beklentileri bir kenara bırakarak belirli bir hedef için, sabırla çalışmanıza yardımcı oluyor. Sıklıkla ertelediğiniz iş ve görevleri üstlenme konusunda, sabır ve kararlılığınız var. Aslında, şu anda sorumlu, güvenilir ve sizi iyi bir noktaya getirecek her türlü işi üstlenmeye hazır bir işkolik olabilirsiniz. Profesyonel veya toplumsal alanda, küçük yollarla bile olsa, çabalarınızın fark edildiğini ve takdir edildiğinizi hissedeceksiniz. İleri atılmak isteseniz de, bugün gerekli altyapıyı oluşturma günü.
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