Günlük burç yorumları: 30 Eylül 2024 Pazartesi

Merkür ve Güneş yarın hizalanacak. Bugün her iki gök cismi de Ay'ın Gerçek Güney Düğümü ile kavuşum yapıyor. Bugün zihinsel bir düzlemde takılıp kalmış hissedebiliriz ve eğilimimiz aşırı düşünmeye, aşırı açıklama yapmaya veya aşırı analiz etmeye yönelebilir ki; bu da bir tür erteleme ya da duygusal kaçınma olabilir. Daha iyi durumda olduğumuzda bile, rahatlık ve aşinalık için bir şeylere tutunup tutunmadığımızı düşünmeliyiz. Ayrıca, bu zamanı özel yeteneklerimizi olumlu şekilde kullanmak için değerlendirebiliriz. Gün ilerledikçe, yarının ilk dakikalarında kesinleşecek bir Mars-Satürn üçgenine yaklaşıyor ve dayanıklılığa ve azme değer veriyoruz. Şu anda faaliyetlerimizi dikkatlice seçmek ve ayıklamak doğal bir şekilde geliyor. Yine de daha üretken, odaklanmış ve amaçlı hissediyoruz. Bu etki altında yavaş, istikrarlı ve metodik bir yaklaşım en iyisidir. İşimizi hallediyoruz ve özellikle de titiziz! Bu üçgen, disiplin, ölçülülük, gelenek, kendimizi ayarlama, itidal ve gerçekçiliği destekler.