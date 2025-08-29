Günlük burç yorumları: 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Ay bugün Akrep burcunda, duygularımızla temas kurmamızı teşvik ediyor.
İç dünyamızda ve özel hayatımızda bir canlanma olabilir.Akrep Ay'ı Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümü ile uyum sağlıyor, ardından Merkür'e meydan okuyor.
Korkularımızı geride bırakarak büyümeye, öğrenmeye, gelişmeye ve ilerlemeye hazırız.
Büyümemize artık hizmet etmeyen yöntem ve tutumları bırakıp, yenilerini benimsemeye hazırız.
Ancak günün ilerleyen saatlerinde kolayca dikkatimiz dağılabilir ve niyetimizi ifade etmekte zorlanabiliriz.Şu anda odaklanmak güç olabilir ve bu süreçte önemli ayrıntılar gözden kaçabilir. Ay, akşam saatlerinde boşluğa giriyor; burç değiştirmeden önceki son açısı Merkür'e kare olacak. Ay, ertesi gün ise Yay burcuna geçecek.
