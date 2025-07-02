Günlük burç yorumları: 3 Temmuz 2025 Perşembe

3 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler, Güneş'in şu an haritanın ikinci evinden geçişiyle birlikte, önceliklerini belirlemek, doğayla bağlantı kurmak ve kendini rahatlatan aktivitelere zaman ayırmak için önemli bir dönemdesin. Bu dönem, gerçekten ne istediğini ve neye ihtiyaç duyduğunu keşfetmek açısından genellikle uygun bir zaman. Ancak bugünkü Ay, neşe alanında ilerlerken, seni dışa açılmaya, kendini ifade etmeye ya da hayatın tadını çıkarmaya teşvik ediyor. Fikirlerini paylaşmak ve başkalarıyla uyum içinde bağlantı kurmak için iyi bir konumdasın, ancak başlangıçta buna direnç gösterebilirsin. Duygusal ve fiziksel enerjiler arasında bir uyumsuzluk olabilir, bu yüzden çok fazla sorumluluk almaktan kaçınmak en iyisi olabilir. Gün ilerledikçe, içsel duygusal cesaretin artıyor. Plan yapmak veya sorunları çözmek, duygusal anlamda ilerleme sağlamana yardımcı olabilir.
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