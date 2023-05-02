Günlük burç yorumları: 3 Mayıs 2023 Çarşamba

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anda birçok alanda daha popüler olabilirsiniz. İnsanlar sizi ve yeteneklerinizi tanıyabilir, bu da özgüveninizi güçlendirebilir ancak başarı elde ettikçe, bazı arkadaşlarınız düşmanlara dönüşebilir. Daha önce bahsi geçmeyen bazı küçük eleştiriler olarak başlayan bu durum sizi oldukça rahatsız edebilir ancak kimin gerçekten neyi kastettiğini anlamak için biraz zaman vermelisiniz. Kendinizi geliştirmenizi isteyenlerle sizi aşağı çekmeye çalışanları erkenden ayırt etmek kolay olmayabilir. Bu nedenle, kesin bir şey olana kadar planlarınızı kendinize saklamaya daha meyilli olabilirsiniz. Sahte arkadaşların kaybına yas tutmak yerine, hala sizden tarafa olanları kutlayın.
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