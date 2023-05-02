Günlük burç yorumları: 3 Mayıs 2023 Çarşamba

Zor dönüşümler olağanüstü değişiklikler sağlayabilir. Bir süredir verdiğiniz emekler şimdi sizi hiç olmadığınız kadar iyi bir seviyeye çıkarmak için bir araya geliyor. Bu değişim beklediğiniz ve istediğiniz bir şey olsa dahi korku ve stresi tetikleyebilir. Bu duyguları, geri dönmek ve vazgeçmek için bir bahane olarak kullanmayın. Alışmak için elbette zamana ihtiyacınız var ancak her şey sizi daha iyisine ulaştırmak üzere tasarlandı. Öncelikle, kendinize dair kalıplaşmış olumsuz yorumlardan kurtulmaya çalışın. Daha önce birkaç başarısız deneme atlatmış olmanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu seferki hepsinden farklı!