Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Ay Akrep’e giriyor. Ay Akrep burcuna girdiğinde çok fazla enerji öne çıkıyor. Tutku ve duygusallık ön planda olacak. Yeni görüşler ve deneyimler kazanabilirsiniz ve bu dönemde ciddi ve önemli değişikliklerle kolayca baş edebilirsiniz. Akrep’teki Ay Boğa’daki Uranüs’le kare açı yapıyor. Bu ne demek? Değişken duygudurum dalgalanmaları problem yaratabilir. Sevgi ile ilgili olarak bireysellik, trajik ve dramatik durumlara yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır. Başak’taki Merkür ve Mars bize sürprizler hazırlayacak. Kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Çeşitli konular hakkında konuşmayı seviyorsunuz ama dinlemeyi ihmal edip bir konudan diğerine aşırı derecede acele atlıyorsunuz. İki kez düşünün, bir kez hareket edin. Çok çabuk öfkelenebileceğiniz, engellenmiş hissedeceğiniz, fazla duyarlı olacağınız anlar olabilir. Bu nedenle yanılmış olabileceğinizi hesaba katarak sakin davranmaya çalışın.