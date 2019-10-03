Terazi’deki Güneş Yay’daki Ay ile açıda. İletişim, dengelenir. Meslektaşlar ve yöneticiler arasında hiçbir fark yoktur. İyi takım çalışması ortaya çıkar. Dostlar, tanıdıklar ve akrabalar fikirlerinizi ve projelerinizi destekliyor. Bu zaman dilimini kullanın! Yay’daki Ay Balık’taki Neptün ile iletişimde. Bu dönem rüya gibi eğilimleri, pasifliği, yanılsamaları ve duygusal rahatsızlığı ortaya çıkarır. Belki de düşüncelerde ve şaşırtıcı hayallerde kendinizi kaybolmuş hissedersiniz. Yay’daki Ay Jüpiter’le kesişiyor. Ay ve Jüpiter arasındaki ilişki, arasındaki ilişki, finansal başarı anlamına gelebilir. Bu da sosyal başarıya eşlik eder. Yaratıcılık, libido ve hırs akşam saatlerinde odağınızda olacak.