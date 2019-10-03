Günlük burç yorumları! (3 Ekim 2019 Perşembe)

3 Ekim perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Terazi’deki Güneş Yay’daki Ay ile açıda. İletişim, dengelenir. Meslektaşlar ve yöneticiler arasında hiçbir fark yoktur. İyi takım çalışması ortaya çıkar. Dostlar, tanıdıklar ve akrabalar fikirlerinizi ve projelerinizi destekliyor. Bu zaman dilimini kullanın! Yay’daki Ay Balık’taki Neptün ile iletişimde. Bu dönem rüya gibi eğilimleri, pasifliği, yanılsamaları ve duygusal rahatsızlığı ortaya çıkarır. Belki de düşüncelerde ve şaşırtıcı hayallerde kendinizi kaybolmuş hissedersiniz. Yay’daki Ay Jüpiter’le kesişiyor. Ay ve Jüpiter arasındaki ilişki, arasındaki ilişki, finansal başarı anlamına gelebilir. Bu da sosyal başarıya eşlik eder. Yaratıcılık, libido ve hırs akşam saatlerinde odağınızda olacak.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Duygusal yaşamınızda bugün büyük bir çaba harcadığınızı hissedebilirsiniz. Uygun ve uzlaşmacı olacaksınız ve uyumu korumak için elinizden geleni yapacaksınız.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Evren sizden daha fazla çaba göstermenizi isteyecek. Yani, dünyaya geri dönmeniz gerek. Parmaklarınızın ucunda bulunan kaynaklara göre en iyi aksiyonu alın.

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