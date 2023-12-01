Günlük burç yorumları: 3 Aralık 2023 Pazar

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, günün kesinlikle başarılı bir yönü var. Düşüncelerinizin özellikle net olduğu ev, aile, iş ve alışkanlıklar veya sağlıkla ilgili yaşamınızın alanlarını düzenleme konusunda özellikle iyi durumdasınız. Şimdi, ev işleri ve görevlerle uğraşmak her zamankinden daha fazla ilginizi çekiyor. İşinizi veya vücudunuzu şekillendirme çabaları artık üretken ve canlandırıcı olabilir. Bu, ev veya günlük yaşamınızla ilgili rahatsız edici sorunlarla uğraşmak için makul bir dönemdir çünkü yalnızca ayrıntıları görmeye değil, aynı zamanda bu konuda bir şeyler yapmaya da daha yatkınsınız. Yaptığınız işte mantıksal düşünceyi tam olarak kullanırsınız ve zihinsel disiplin karşılığını verir.
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