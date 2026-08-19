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Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 20 Ağustos 2026 Perşembe
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 20 Ağustos Perşembe

20 Ağustos 2026 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 19 Ağustos 2026, Çarşamba 09:43
Güncelleme: 19 Ağustos 2026, Çarşamba 09:43
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Ay günü Akrep burcunda geçiriyor ve İlkdördün Ay fazı gerçekleşiyor. Bu geçiş, herhangi bir durumun gizli kalan yönlerini ve derinlerdeki katmanlarını ortaya çıkarmamız için bizi teşvik ediyor. Hedeflerimize ulaşma konusunda baskı hissedebiliriz ve şu anda karşımıza çıkan engeller bizi harekete geçmeye motive edebilir. Yine de bugün etkili olan Mars-Uranüs yarı sekstili nedeniyle kararsızlık yaşayabiliriz. Kendi yolumuzdan gitme ve bağımsız olma konusunda içsel bir mücadele yaşayabiliriz. Özgünlüğümüzü ifade etmek kesintili ve doğal olmayan bir şekilde gerçekleşebilir. Harekete geçme isteğimiz güçlü olsa da bir şekilde dönüp dolaşıp aynı noktaya gelebiliriz. Bunun temel nedeni, bir plan belirleyip ona istikrarlı biçimde odaklanana kadar isyankâr duygularla mücadele etmemiz olabilir. Ancak başladığımız işi sürdürmek ve sonuna kadar götürmek geçici olarak zorlayıcı olabilir. Ayrıca etkili olan Merkür-Neptün minör karesi de bir miktar kafa karıştırıcı ve yönümüzü şaşırtıcı olabilir. Bu geçiş sırasında yüzleşmekten kaçınma, sorunların etrafından dolaşma ya da dolaylı bir yaklaşım benimseme eğiliminde olabiliriz. Net düşünmek ve ayrıntılarla ilgilenmek için ideal bir zaman değil. Burç değiştirmeden önceki son açısını Güneş'le kare yaparak gerçekleştiren Ay, ertesi gün, Yay burcuna girene kadar boşlukta kalacak.

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20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, yaratıcı ve kendini ifade etmeye yönelik beşinci güneş evindeki Güneş, seni spontane davranmaya teşvik etmeye devam ediyor, ancak bugünkü Ay, enerjini belirli bir noktaya yoğunlaştırmanı tercih ediyor. Bugün biraz içe dönüp, kendini sorgulaman yerinde olabilir. Güneş ve Ay'ın uyumsuzluğu nedeniyle başa çıkman gereken bir miktar huzursuzluk veya değişken ruh hali söz konusu olabilir, ancak bu durum ihtiyaçlarını ve arzularını daha iyi anlamanı da sağlayabilir. Ay döngüsünün bu döneminde yüzeye çıkan ve ilgini talep eden daha derin ihtiyaçlarını görmezden gelmemek en iyisi. Bugünkü Merkür-Neptün arasındaki küçük zorlayıcı açı nedeniyle günün bazı anlarında seni biraz kaotik bir atmosfer çevreleyebilir ve dikkatini çok fazla şeyle dağıtırsan önemli ayrıntıları gözden kaçırabilirsin. Kafa karıştırıcı konuşmalar veya üstü kapalı etkileşimler, özellikle aşk ve arkadaşlık söz konusu olduğunda, seni ne düşüneceğini bilemez halde bırakabilir. Zihninin sürekli başka yerlere kaydığı bir gün yaşayabilirsin! Ancak bu gece ve yarına doğru bu enerji tersine dönüyor ve odaklanma konusunda çok daha başarılı hale geliyorsun.

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20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün zaman zaman sana yakın kişilerin direnciyle karşılaşabilir veya farkında olmadan bu direnci tetikleyebilirsin; şu anda düşüncelerini ve duygularını zorlayıcı biçimlerde birbirine karıştırmamak kolay olmayabilir. Bugünkü Güneş-Ay karesi seni iki güçlü ihtiyaç arasında bırakabilir, ancak ortaya çıkan gerilim bazı yararlı değişiklikler yapman için seni motive edebilir. Kendine veya ailene zaman ayırma ihtiyacın, aniden daha fazla birliktelik ve sosyalleşme isteğinle çatışıyor gibi görünebilir. Ayrıca belirsiz düşüncelerle veya yeterince açık olmayan talimatlarla uğraşman gerekebilir. Ancak hayal gücünü iyi kullanırsan sorunlara yeni bir açıdan bakabilir ve bu sayede gününü daha verimli hale getirebilirsin. Zihnin aksi halde kolayca başka yerlere kayabileceğinden, katı gerçeklerden ziyade daha yaratıcı işlere odaklanmak faydalı olabilir. Şu anda duyduğun, hatta algıladığın her şeye güvenmemek en iyisi olsa da mümkünse zihninin biraz serbestçe dolaşmasına izin ver. Aklına sonradan oldukça işe yaradığı ortaya çıkacak bir fikir gelebilir. Bugünün ilerleyen saatlerinden yarına doğru, kendini muhtemelen daha dengeli, ayakları yere basan ve çok daha pratik bir ruh halinde hissedeceksin.

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20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Güneş'in iletişim alanındaki mevcut geçişi sayesinde bu günlerde çeşitlilik yaratmak, öğrenmek ve yeni bilgiler edinmek açısından oldukça iyi durumdasın. Fikir alışverişinde bulunmak sana enerji veriyor. Ancak bugünkü Ay, işleri düzene koymanı ve sorumluluklarınla ya da pratik meselelerle ilgilenmeni teşvik ediyor. Bazı konularda geride kaldığını hissedebilirsin, fakat işleri yeniden yoluna koymak için gereken çabayı göstermeye henüz tam olarak hazır olmayabilirsin. Ayrıca Merkür ile Neptün arasındaki küçük zorlayıcı açı nedeniyle çevrende biraz düzensiz, hatta zaman zaman kaotik bir atmosfer oluşabilir. Bu durum baş ağrıtıcı olabileceğinden, mümkün olduğunca dikkat dağıtıcı unsurları görmezden gelmeye çalışmak en iyisi. Bugünün ilerleyen saatlerinde ve yarına doğru ise daha yavaş ve temkinli hareket etmeni sağlayan bir enerji devreye giriyor; bu da ayaklarının yere daha sağlam basmasına yardımcı olabilir. Etrafında faydalı tavsiyeler dolaşabilir ve bunlara katkıda bulunan kişi sen de olabilirsin!

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20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün ilgi alanlarını genişletmek ön planda olabilir. Olabilecek her şeyi hayal edip bunları mevcut gerçeklerle karşılaştırdıkça bir miktar sabırsızlık yaşayabilirsin. Ancak şu an için zihinsel ve fiziksel enerjilerinin birbiriyle tam olarak uyumlu olmadığını göz önünde bulundur. Aceleci kararlar vermekten kaçın. Dikkatini uzun süre aynı noktada tutmak zor olabilir, bu nedenle üzerine gereğinden fazla şey almamaya çalış. Dengeyi ne kadar çabuk sağlarsan gününün tadını çıkarmaya da o kadar çabuk başlayabilirsin. Şu anda can sıkıcı bir belirsizlik veya netlik eksikliği yaşanabilir, ancak bu durum geçici ve başa çıkılabilir. Bugün daha yaratıcı, hayal gücüne dayalı veya manevi ihtiyaçlarına yönelmeyi ve olaylar üzerinde gereğinden fazla düşünmekten kaçınmayı tercih edebilirsin. Niyetlerini bugün kendine saklamanda bir sakınca olmasa da başkalarını açıkça yanıltmaktan kaçın. Günün ilerleyen saatlerinde enerjiler yön değiştiriyor ve çok daha sabırlı ve pratik bir ruh haline geçiyorsun.

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20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün kendine biraz daha fazla zaman ve alan ayırma ya da spontane hareket edebilme özgürlüğüne sahip olma ihtiyacı duyabilir ve bunu özellikle arayabilirsin. Dış dünyaya yansıttıkların bugün içsel ihtiyaçlarınla çatışabilir ve işleri yeniden dengeye oturtmak için bazı ayarlamalar yapman gerekebilir. Ay tüm gün dördüncü güneş evinden geçerken, duygusal olarak kendini güvende ve huzurlu hissedebileceğin ortamlara çekilme ihtiyacın artıyor ve her zamankinden biraz daha hassas olabilirsin. Zihinsel yoğunluğa ara vermek sana iyi gelebilir. Başkalarının gerçekçi olmayan beklentileriyle uğraşıyor olabileceğini de göz önünde bulundur. Ne söylediğine ve bunu nasıl ifade ettiğine her zamankinden biraz daha fazla dikkat et. Beden dilin bile yanlış yorumlanabilir. Bugünün ilerleyen saatlerinde ve yarına doğru ise hem sahip olduklarının değerini daha iyi anlamanı hem de başkalarının bakış açılarını takdir etmeni sağlayan oldukça olumlu enerjiler devreye giriyor. Düzenini ve disiplinini geliştirmek için de güzel bir dönem başlıyor.

7

20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Ay günü iletişim alanında geçiriyor ve başkalarıyla bağlantı kurma konusunda güçlü bir istek duyabilirsin. Yine de Ay, şu anda güneş haritanın mahremiyet alanında bulunan Güneş'le çatışıyor ve kendi başına kalma ihtiyacın da en az iletişim kurma arzun kadar güçlü. Bunun sonucunda biraz huzursuz hissedebilirsin, ancak hem kendine daha fazla zaman ayırma kararına sadık kalmayı hem de çeşitlilik ve etkileşim ihtiyacını karşılayan şeyler yapmayı başarabilirsin. Hareket halindeyken bile zihnini dinlendirebilmek ve bir tür meditasyon hali yakalayabilmek için daha ağır konulardan ve yorucu faaliyetlerden biraz uzaklaşmaya çalış. Şimdi stresi azaltmanın yollarını bul, ancak bunu önemli projelerini ihmal edecek kadar ileri götürmekten kaçın. Bugünün ilerleyen saatlerinden yarına doğru ise daha fazla netlik kazanabilir, kendini daha dengeli, ayakları yere basan ve odaklanmış bir ruh halinde hissedebilirsin. Hiç beklemediğin birinden destek görebilirsin.

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20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugün özellikle bildiğin ve alışık olduğun şeylere bağlı kalmak ile risk alıp farklı bir yola yönelmek arasında bazı içsel çatışmalar yaşayabilirsin. Zihinsel bulanıklığın devreye girmesi de işleri pek kolaylaştırmıyor. Ay'ın tüm gün senden sonraki burçta ilerlemesi genel olarak daha az aceleci ve daha sabırlı olabileceğine işaret ediyor, ancak bu enerji bugün iş birliği yapma ihtiyacın ve sosyalleşme isteğinle çatışabilir. Bu nedenle enerji seviyelerinde ve ruh halinde dalgalanmalar yaşanabilir ve bunlar kendini özgürce ifade etmeni geçici olarak zorlaştırabilir. Gerçeklerle yüzleşmeye hazır değilsen, bugün bazı önemli noktaları veya sana gerçeği hatırlatan işaretleri kolayca görmezden gelebilirsin. Geceye doğru yeniden netlik aramaya başlıyorsun, ancak o zamana kadar uygulanabilir olup olmadığına bakmaksızın bir hayalin veya vizyonun peşinden gitmek ve onu beslemek isteyebilirsin. Şimdilik karar vermek ve kesin sonuçlara varmak için biraz daha zamana ihtiyacın olabilir. Bu gece ve yarına doğru yönünü çok daha net hissediyorsun ve beklentilerin yeniden daha gerçekçi bir zemine oturuyor.

 

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20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Ay günü burcunda geçiriyor ve bu geçiş, duygusal ihtiyaçlarını fark etmen ve duygularını seni tatmin edecek şekillerde ifade etmen için uygun bir zamana işaret ediyor. Bu enerji seni kabuğundan çıkararak başkalarıyla bağlantı kurmaya hazır hale getiriyor, ancak en azından geçici olarak daha büyük hedeflerinle çatışabilir. Güneş'in şu anda onuncu evinden geçmesi, bu günlerde hedeflerini ve hırslarını hayatındaki pek çok şeyin önüne koymana neden oluyor; ancak bugün kişisel ve sosyal ihtiyaçların da ilgini çekmek için yarışıyor. Ayrıca özellikle işle ilgili konularda bugün netlik kazanmak zor olabilir. Hayal gücüne dayalı ve yaratıcı düşünceler oldukça ferahlatıcı ve rahatlatıcı olabilir. Ancak bugün olduğu gibi, istediğin zaman zihnini bu düşüncelerden uzaklaştıramadığında bunlar dikkatini dağıtabilir ve bir miktar karmaşaya yol açabilir. Özellikle ciddi biçimde çalışman ve konsantre olman gerekiyorsa bunun yaşanma ihtimali daha yüksek. Mümkünse önemli kararları şimdilik ertele. Bugünün ilerleyen saatlerinden yarına doğru ise önceliklerini belirlemeye, odaklanmaya ve pratik meseleleri daha gerçekçi bir şekilde ele almaya çok daha yatkın olacaksın.

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20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bir yanın sürekli hareket halinde olmak istese bile bugün baskı yaratan durumlardan uzaklaşmak ve kendine zaman ayırmak konusunda güçlü bir ihtiyaç duyabilirsin. Ay bugün mahremiyet alanında ilerlerken, seni daha sakin anlara ve biraz içsel değerlendirmeye yönlendiren duygularını dinlemek en iyisi olabilir. İçsel ihtiyaçlarına daha fazla önem verdiğinde, çevrendeki pek çok şeyin kendiliğinden yerine oturmaya başladığını görebilirsin. Bugün her zamankinden daha yaratıcı olabilirsin, ancak hayat senden yoğunlaşmanı, odaklanmanı veya disiplinli davranmanı talep ederse ne yapacağını bilemez halde hissedebilirsin. Bu durum geçici ve muhtemelen şu anda gerekli. Zihninin dolaşmasına izin ver, ancak zaman zaman onu yeniden bulunduğun ana ve yapman gerekenlere döndürmeye çalış. Bugün özellikle aşk ilişkileri veya çocuklarla ilgili algılarına tamamen güvenmemeyi tercih edebilirsin; çünkü bunlar gerçeklerden çok olmasını istediğin şeylere dayanıyor olabilir. Ancak bugünün ilerleyen saatlerinde ve yarına doğru sorumluluklara yaklaşımın değişiyor ve daha rutin, sade ve basit faaliyetlere yöneliyorsun.

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20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

 

Sevgili Oğlak, bugün sosyal çevren, bağlantıların ve arkadaşlarınla ilgilenmek sana oldukça doğal geliyor, ancak bu durum daha fazla yakınlık kurma veya bir konuyu daha derinlemesine inceleme ihtiyacınla çelişebilir. Bir şeyi gereğinden hızlı ilerletmeye çalışmak yerine, gelişime yönelik fikirleri özümsemek, öğrenmek ve paylaşmak için yeterince rahatlamaya çalış. Bu yaklaşım şu anda çok daha faydalı olabilir. Ay'ın sosyal alanındaki geçişi genel olarak keyifli bir etki yaratıyor; daha sosyal yönünü ortaya çıkarıyor veya kendinden daha büyük bir bütünün parçası olduğunu hissetme ihtiyacını güçlendiriyor. Bugün içinde biraz asi bir taraf da var, ancak şu anda bazı alışkanlıklarını küçük yollarla kırmak sana iyi gelebilir. Bu dönem, gelişmelere göre hareket etmek ve olayların akışına uyum sağlamak için daha uygun. Bununla birlikte, özellikle partnerinle veya yakın bir arkadaşınla olan bazı etkileşimler kafa karıştırıcı olabilir. Hayal gücün şu anda yaptığın ve söylediğin hemen her şeyi etkiliyor; yaratıcı bir şeyle uğraşıyorsan bu harika olabilir. Ancak ciddi biçimde çalışman ve odaklanman gerekiyorsa aynı etki pek işine yaramayabilir. Şimdilik somut gerçeklerden çok ihtimaller sana daha çekici ve büyüleyici geliyor. Bugünün ilerleyen saatlerinde ve yarına doğru ise bu durum tamamen değişiyor ve önceliklerini belirlemenin çok daha kolay olduğunu görebilirsin.

 

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20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Ay haritanın en üst noktasından geçerken bugün görevlerin ve sorumlulukların seni çağırabilir ya da kendini göstermen ve bir şeyler başarman gerekebilir. Ay döngüsünün bu dönemi, sorumluluklarının daha fazla farkında olduğun ve hedeflerine odaklandığın bir zaman. Bu durum, hayatındaki mevcut sosyal ve dışa dönük temayla belirgin biçimde çelişebilir. Ancak kendi yolundan gitme isteğin ile sana yakın biriyle iş birliği yapma ihtiyacın arasındaki mücadeleyi aştığında oldukça üretken olabilirsin. Aynı zamanda, birinden kesin cevaplar veya net bir taahhüt bekliyorsan, enerjilerin değişmeye başlayacağı bugünün ilerleyen saatlerine ve yarına kadar, durum sinir bozucu ve kafa karıştırıcı olabilir. Özellikle ilişkiler söz konusu olduğunda düşüncelerin şu anda biraz bulanık olabilir. Bir şeyi resmiyete dökmeden veya kesin bir karara bağlamadan önce biraz beklemek en iyisi.

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20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Ay'ın günü ruhsal ve ufkunu genişleten alanında geçirmesiyle bugün ilgi alanların genişliyor ve daha fazla seçenek ile olasılık görmeye teşvik ediliyorsun. Bu bakış açısı dikkatini yapman gereken işlerden uzaklaştırabilir, ancak aslında işinde veya sorumluluklarında daha fazla anlam bulmaya ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Kısa bir süreliğine tempo veya ortam değişikliği yapmak, sonrasında daha yenilenmiş bir şekilde geri dönmene yardımcı olabilir. Konfor alanının biraz dışına çıkmak sana canlılık ve enerji kazandırabilir. Bir şeyleri halletme isteği aniden ve güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir, ancak bu enerjinin sana gerçekten fayda sağlaması için onu yapıcı bir şekilde yönlendirmen gerekiyor ve günün büyük bölümünde bunu yapmak biraz zorlayıcı olabilir. Zihinsel olarak bazı konularda karanlıkta kalmış gibi hissedebilir veya belli belirsiz kaotik bir atmosfer yüzünden endişelenebilirsin. Daha net düşünme yeteneğin bugünün ilerleyen saatlerinde ve yarına doğru geri dönecek, bu nedenle kendini gereğinden fazla zorlamamaya çalış. Şu anda düşüncelerin, somut bir dayanak oluşturamayacak kadar idealist olabilir.

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