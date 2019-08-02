Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Başak’taki Ay Boğa’daki Uranüs’le açıda. Ay ve Uranüs arasındaki açı, yüksek farkındalık, ikna gücü, akılda ve gerçeklikte iddialı yapılar sunar. Yeni yollar keşfediliyor; yeni yöntemler test ediliyor. Kariyer düzeyinde gelişimler görebilirsiniz. Ay ve Jüpiter arasındaki kare açı, hukuk makamlarında bazı sıkıntılara neden olabilir. Savurganlığa eğilim verebilir. Aşkla ilgili konularda çatışmalar ve dezavantajlar gösterilebilir. Bu ayrılık ve yabancılaşmaya yol açabilir. Safra ve karaciğerde alışılmadık bir zayıflık görülebilir.