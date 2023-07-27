Günlük burç yorumları: 29 Temmuz 2023 Cumartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birinin kötülüğü her an başınıza dert açabilir. Siz kendi işinizle ilgilenirken bile, bir başkasının kıskançlığı veya özgüven eksikliği, sizi kötü etkileyebilir. Bu eşitsizlik muhtemelen onlara kişisel olarak yaptığınız herhangi bir şeyden ziyade kendi algılarından kaynaklandığında, kendinizi onlardan üstün tuttuğunuzu hissedebilirler. Onların seviyesine inmeyin. Bugün konuşma zamanı. Belki de bir süredir kimse sizin bakış açınızı duymadı. İnsanların fikrinizi sormaması, bunun önemli olmadığı anlamına gelmez. Başkalarının sahip olmadığı inanılmaz bir iç görüye sahipsiniz ve bunu paylaşmalısınız.
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