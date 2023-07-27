Günlük burç yorumları: 29 Temmuz 2023 Cumartesi

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şu anda birinin yaslanacak omzu olabilirsiniz. Sizin kendi sorunlarınız da varken, hayatınızdaki önemli biri muhtemelen yaşaması ve hatta yardım etmesi son derece zor bir şeyden geçiyor. Bu durumda hızlı bir şekilde yardım etmenin bir yolu olmayabilir ve sadece dertleşmelerini sağlayarak pek bir şey yapmıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz ancak muhtemelen sandığınızdan daha fazla yardım sağlayacak şekilde onların yükünü hafifletiyorsunuz. Bugün iyi bir dinleyici olmak gerçekten önemlidir. Ayrıca zihninizi ve keskin zekanızı kullanarak çok şey başarabilirsiniz. Ne kadar bilgili olursanız, günün kararlarını ele almak için o kadar donanımlı olursunuz. Özellikle çetrefilli bir konuda karar vermeden önce tüm gerçekleri öğrenin.