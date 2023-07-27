Günlük burç yorumları: 29 Temmuz 2023 Cumartesi

29 Temmuz 2023 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 27 Temmuz 2023 11:16 Güncelleme: 27 Temmuz 2023 12:25
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  • Bugün bağlantı ve ilişki kurma arzusu ön planda. Gruplar halinde yaşamak, paylaşmak ve iletişim kurmak ana temalar. Kenarda olmak, izlemek ve pasif kalmak bugün pek mutlu etmeyecek. İster aile ister dostluk olsun bugün yakın ilişkiler güçleniyor. Sevdiklerinizle, özellikle ailenizle ya da birlikte yaşadığınız insanlarla bol bol zaman geçirme fırsatınız var ama güzel anıların önüne geçmeye çalışan olumsuzluklara dikkat edin. İster sizi alt etmeye çalışan gizli düşmanlar şeklinde, ister beklemediğiniz ek sorumluluklar şeklinde gelsin, bu engelleri zarafetle aşmak için gerekenlere sahipsiniz.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda duygusal olarak zorlu konuşmalar yapmaya hazırsınız. Daha önce hayatınızdaki biriyle derin bir konuşma yapmaktan kaçınmış olabilirsiniz veya yapmanız gereken bazı tatsız işlerden kaçınıyor olabilirsiniz. Bu erteleme anlık olarak sizi koruyormuş gibi görünse de işleri hallettiğinizde muhtemelen kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Daha sonra yeteri kadar dinlenme ve iyileşme fırsatınız olacak. Size düşen, bir süreliğine uzun vadeli çıkarlarınızı gözetmek ve ne kadar zor gelirse gelsin yapmanız gereken şeyler konusunda bir adım atmak.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda birinin yaslanacak omzu olabilirsiniz. Sizin kendi sorunlarınız da varken, hayatınızdaki önemli biri muhtemelen yaşaması ve hatta yardım etmesi son derece zor bir şeyden geçiyor. Bu durumda hızlı bir şekilde yardım etmenin bir yolu olmayabilir ve sadece dertleşmelerini sağlayarak pek bir şey yapmıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz ancak muhtemelen sandığınızdan daha fazla yardım sağlayacak şekilde onların yükünü hafifletiyorsunuz. Bugün iyi bir dinleyici olmak gerçekten önemlidir. Ayrıca zihninizi ve keskin zekanızı kullanarak çok şey başarabilirsiniz. Ne kadar bilgili olursanız, günün kararlarını ele almak için o kadar donanımlı olursunuz. Özellikle çetrefilli bir konuda karar vermeden önce tüm gerçekleri öğrenin.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün insanların hayatlarına dokunarak mutlu olabilirsiniz. Bir arkadaşınız veya aileden biri, başka bir ilişkileri yüzünden hayal kırıklığına uğradıklarında onlara yardım etmeniz için sizi arayabilir veya bir iş arkadaşınız tarafından iş yükünüz arttırılabilir. Farklı bir kişinin yerine getirmesi gereken bir rolü üstlenmek zorunda kalmanız haksızlık olabilir ancak duruma karşı tepkinizin kim olduğunuzu yansıtmasına izin verin. Neden ben sorusunu herkesten çok kendinize soruyormuş gibi hissedebilirsiniz. Hayatınız hiç durmayan yoğun karmaşa gibi görünebilir. Mümkünse bugün her şeye bir ara verin. Düşüncelerinizi ve duygularınızı iletin. Konuşarak, durum hakkında çok daha iyi hissedeceksiniz.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün bir süredir içinizde tuttuğunuz bir konuda konuşma şansınız olabilir. Bu, özellikle uzun süredir başka birinin size bir konu açmasını veya size bir şey söylemesini bekliyorsanız mümkündür. Yine de bir başkasının ilk adımı atmasını beklemenize gerek yok! Kendiniz için gerekeni yapın, gerçek düşüncelerinizi ve duygularınızı paylaşın. Şu anda işlenecek çok fazla bilgi var. Özellikle büyük kararlar almaya yakınsanız ihtiyacınız olan tüm gerçekleri toplamak için bugünü kullanın.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Zihinsel kaygılarınızın üstesinden gelmeniz şu anda mümkün. Hayatınıza devam etmek ve olmanız gereken kişi olmak için yaptığınız her şeye rağmen bir süredir sizinle olan bazı endişeler sizi geride tutabilir. Kendi zihniniz en sert eleştirmeniniz olduğunda, onun iğneleyici sözlerini görmezden gelmek zordur ama kendinize güvenmeniz gereken çok şey var! İç sesinizi değiştirmeye çalışın. Tüm problemlerini tek çözmek zorunda olduğunuzu düşünmeyin. Başkalarıyla konuşmak, daha önce sizi şaşırtan bir duruma ışık tutmaya yardımcı olabilir. İhtiyacınız olan alanlarda başkalarının yardımını alın. Yardım istemekten utanmayın.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Birisi size hemen şimdi bir iyilik yapmanızı isteyebilir ve size çok yakında geri ödeme yapmayı teklif edebilir. Bu iyilik size göre olmayabilir veya zor olabilir ancak muhtemelen iyi bir arkadaştırlar ve karşılığında size yardım etmeye isteklidirler. Onlara yardım edecek zamanınız veya enerjiniz yoksa, sağlayamayacağınız şeyler için söz vermek yerine dürüst olun. Bugün kendiniz için de çok şey yapabilirsiniz. Yapmanız gereken her şeyi başarmanıza yardımcı olacak çok fazla duygusal ve fiziksel enerjiniz var. Aklınızdakileri söylemek için bundan yararlanın ve olmanız gereken yere bir adım daha yaklaşın. Aktif, alıcı doğanız öne çıkıyor. Vermek ve almak arasında sağlıklı bir denge bulabilmelisiniz.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Birinin kötülüğü her an başınıza dert açabilir. Siz kendi işinizle ilgilenirken bile, bir başkasının kıskançlığı veya özgüven eksikliği, sizi kötü etkileyebilir. Bu eşitsizlik muhtemelen onlara kişisel olarak yaptığınız herhangi bir şeyden ziyade kendi algılarından kaynaklandığında, kendinizi onlardan üstün tuttuğunuzu hissedebilirler. Onların seviyesine inmeyin. Bugün konuşma zamanı. Belki de bir süredir kimse sizin bakış açınızı duymadı. İnsanların fikrinizi sormaması, bunun önemli olmadığı anlamına gelmez. Başkalarının sahip olmadığı inanılmaz bir iç görüye sahipsiniz ve bunu paylaşmalısınız.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün, daha önce davrandığınızdan daha olgun bir şekilde davrandığınızı fark ederek kendinizi ve muhtemelen etrafınızdakileri şaşırtabilirsiniz. Geçmişte benzer bir durumla tamamen farklı bir şekilde başa çıktığınızda, o sırada bencilce veya cahilce tökezleyen ancak şimdi denge ve şefkatle hareket eden biri olduğunuzu fark edebilirsiniz. Bugün başkalarıyla yakın iletişimde kalın, çünkü bu size beklemediğiniz kadar iyi gelebilir. Hayatınızdaki bazı dağınıklıkları toplamak için başkalarının yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi bazı endişeler ön plana çıkabilir. Geçmişte hayallerinizin peşinden gitmenizi engelleyen bazı kararlarla yüzleşmeniz gerekebilir. Daha fazla özgürlük ve kendinizi ifade etme fırsatınız olabilir ancak aynı zamanda aşırıya kaçabilir ve aynı anda çok fazla şey yapmaya çalışarak çeşitli dikkat dağıtıcıların ve gereksiz ayrıntıların arasında yol gösterici yıldızınızı kaybedebilirsiniz. Bugün kimse ihtiyaçlarınızı karşılamayacak, o yüzden kalkın ve işleri kendi başınıza yapın. Etrafta, dolaşan çok fazla dedikodu var ancak bu tür davranışları pekiştirmek sadece sonunda sizi diğerlerinden uzaklaştırır.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Umutlarınız ve hayalleriniz söz konusu olduğunda her zamankinden daha disiplinli hareket ediyor olabilirsiniz. Bu noktaya kadar kafanızda sadece fikirler olabilir ancak mümkün olmayacağını düşündüğünüz bir hedefe ilerleme şansı için gözlerinizi açık tutun! Bu büyük bir yaşam tarzı değişikliği ve sizden daha fazla özveri gerektirebilir ve muhtemelen kolay bir başarı olmayacaktır. Bu yüzden onu ne kadar istediğinize şimdi karar vermelisiniz. Rüzgarı iyi dinleyin çünkü cevaplar tam önünüzden esiyor. Bir süredir haber alamadığınız kişilerle iletişim kurun. Bugün beklenmedik durumlarda oldukça üretken olabilirsiniz. İronik olarak, ne kadar az plan yaparsanız, o kadar çok başarırsınız. Spontane olun.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Tam olarak doğru adımı atma yeteneğine sahipsiniz. Arkadaş grubunuzda veya işte daha istikrarlı ve sorumlu bir rol üstlenmeye hazır olun. Bazen mantığın sesi olmak eğlenceli değildir ancak gruptaki bu varlık olmadan kaos olabilir! En azından bugün için, harekete geçmeden önce durup düşünmeyi öneren siz olabilirsiniz. Zor konulardan kaçmak işe yaramayacak. Güçlü olun ve duygularının incineceğini düşünseniz bile insanlara düşüncelerinizi bildirin. Göreviniz duygularınızı korumaktır. Ruh sağlığınız kendinize karşı dürüst olmanıza bağlıdır.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Son zamanlarda nasıl değiştiğinizi açıklamak zor olabilir. Belki de bir süredir görmediğiniz eski bir arkadaşınız son görüşmenizden bu yana çok değiştiğinizden bahsedebilir. Yaşam tarzınızı anlamayan veya sizinkinden çok farklı bir hayat süren yabancılarla tanışıyor olabilirsiniz ve ortak noktalarınızla bir boşluğu doldurabilirsiniz. Bugün duygusal olarak da bir zirvesindesiniz ve bir volkan gibi patlamanız oldukça olası. Bu duyguları serbest bırakmaktan utanmayın. Dişil ve eril doğanız birbirine bağlı ve kendilerini sonuna kadar ifade etmek için uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. İletişim kapılarını açın ve izdihamın geçmesine izin verin.

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