Yıldızınız bugün ne söylüyor?

İkizler’deki Ay, Aslan’daki Mars ile açıda. Bu açı bize güçlü bir irade, cesaret ve maceracı bir ruh verir. Daha açık görüşlüyüz. İkizler’deki Ay Balık’taki Neptün’le açıda. Bu dönem rüya gibi eğilimleri, pasifliği, yanılsamaları ve duygusal rahatsızlığı ortaya çıkarır. Kendinizi düşüncelerde ve şaşırtıcı hayallerde kaybolmuş hissedersiniz. Gün içerisinde Ay Yengeç’e giriyor. Ay, Yengeç burcunun içine girdiğinde hayat yumuşak bir şekilde yeniden ortaya çıkar. Doğaya özlem, huzur ve evde zaman geçirmek bugün odaklarınızda olacak. Sakinleşmek ve içsel gücünüzü güçlendirmek için mükemmel anı temsil eder.