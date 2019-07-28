Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (29 Temmuz 2019 Pazartesi)

29 Temmuz Pazartesi günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    İkizler’deki Ay, Aslan’daki Mars ile açıda. Bu açı bize güçlü bir irade, cesaret ve maceracı bir ruh verir. Daha açık görüşlüyüz. İkizler’deki Ay Balık’taki Neptün’le açıda. Bu dönem rüya gibi eğilimleri, pasifliği, yanılsamaları ve duygusal rahatsızlığı ortaya çıkarır. Kendinizi düşüncelerde ve şaşırtıcı hayallerde kaybolmuş hissedersiniz. Gün içerisinde Ay Yengeç’e giriyor. Ay, Yengeç burcunun içine girdiğinde hayat yumuşak bir şekilde yeniden ortaya çıkar. Doğaya özlem, huzur ve evde zaman geçirmek bugün odaklarınızda olacak. Sakinleşmek ve içsel gücünüzü güçlendirmek için mükemmel anı temsil eder.

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Neredeyse imkansız bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Sakin olun ve hareket tarzınızı iyice planlayın. Sorunlardan kaçınmaya çalışmayın; bunun yerine zor görevlerle yüzleşin.

  • 3
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Finansal risklerden kaçının ve güvenli bir şekilde oynayın. Yatırım yapmayın ya da riskli olan pazarlıkları kabul etmeyin, ama zaman ayırın. Bugünün takımyıldızı basit olduğunu düşündüğünüz finansal projelerin kusurlarını gösterebilir.

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