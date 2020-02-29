29 Şubat cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
29 Şubat 2020 Cumartesi
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Ay’ın Mars ile yaptığı açılar bugün hanenizi biraz olumsuz etkileyebilir. Ancak endişelenmenize gerek yok çünkü akşam saatlerine doğru her şey tatlıya bağlanacak.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çocukluğunuzdan beri hayalini kurduğunuz bir hedefe ulaşmak üzeresiniz. Süper! Ancak bu yolda ilerlerken planlarınızda bazı aksamalar olabileceğini de göz önünde bulundurun.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün para işi yapmak için gittiğiniz yerlerde çok dikkatli olun. Bazı art niyetli insanlar sizi dolandırmaya çalışabilir.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile bireylerinizden biri ya da çok sevdiğiniz bir arkadaşınız bugün doğruları söylemiyor olabilir. Gerçekleri saklayarak üzülmenizi engellemek istiyor.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zihniniz ve hayal gücünüz bugün çok aktif olarak çalışmakta. Aklınıza gelen şeyleri telefonunuza not almalı ve beyninizi çok fazla yormamaya çalışmalısınız.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Anneniz ya da babanız bugün çok kötü bir ruh halinde olmalı ancak sebebini sizinle paylaşmaktan çekiniyor gibiler. Size karşı açık olabilecekleri bir atmosfer yaratmalısınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş arkadaşlarınızdan birinin başı dertte gibi gözüküyor. Bu kişiyle fazla samimi olmak istemeseniz de ona yardım eli mutlaka uzatmalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş yerinde dönen dedikoduların asıl amacı sizin gibi çok çalışan insanların ayağını kaydırmak. Aman dikkatli olun!
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi durumunuzun kötü olmasıyla ilgili paniğe kapılmadan önce gerçekten çok kötü bir durumda olup olmadığınıza karar verin. Bir daha düşündüğünüzde aslında o kadar da zorlanmadığınızı fark edeceksiniz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşkolik bir insan olsanız da sizin de dinlenmeye ihtiyacınız var. Bugünü kendinize hediye edin ve evden çıkmadan sadece dinlenin.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar çok özlediğiniz biri olabilir. Ancak bu kişiyle aranızdaki arkadaşlık ilişkisi ne yazık ki bitti ve bir daha hayatınızda olmayacak. Bunu kabullenmelisiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sevdiklerinizle geçireceğiniz zaman çok kıymetli. Ruhunuzun dinlendiğini ve gençleştiğini hissedecek ve daha mutlu olacaksınız.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
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