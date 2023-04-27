Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2023 Cumartesi

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarla yapılan abartılı konuşmalar başta faydalı görünebilir ancak dostlarınızdan gelecek gerçekçi olmayan övgülere karşı dikkatli olun. Arkadaşlarınız sizi pozitiflikle doldururken kendinize çok daha fazla güvenmiş hissedebilirsiniz ancak bu, gerçeklik algınızı bozmamalı. Yaşamınızdaki bir otorite figürü sizi tercih etmediğiniz bir şekilde gerçek dünyaya geri döndürebilir ve bu güveninizi zedelese de, duyguların gerçeği gölgelemesine yol açmadan endişelerini duymaya çalışın. Hangi alanların iyileştirilmesi gerektiğini bilmeden gelişemezsiniz, bu yüzden onları dinleyin. Bu, ileride kendinize teşekkür etmeniz için katlanmanız gereken bir şey olabilir.
Facebook Yorumları