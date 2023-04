Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2023 Cumartesi

Bugün mümkün olduğu kadar bardağın dolu tarafına bakmalı, gerekiyorsa biraz aşırıya kaçan bir Polyannacılık oynamalısınız. Her şey şu an için tamamen yolunda gözükmeyebilir ve endişelere, tereddütlere kapılmak oldukça kolay gelebilir ancak olumsuz düşünceler durum üzerinde kontrol edinmenizi kesinlikle sağlamaz. Yapabileceğiniz en iyi şey, işlerin yolunda gireceğine inanmak ve bu doğrultuda moralinizi yüksek tutmaktır. Her şeyi gerçekte olduğundan daha kötü görüyor olma ve bu korkuların size, en kötü ihtimalden daha fazla zarar veriyor olma ihtimalini göz önünde bulundurun. Şimdiye kadar her şey nasıl yoluna girdiyse, bundan sonra da öyle olacak.