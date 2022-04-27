Günlük burç yorumları (29 Nisan 2022 Cuma)

29 Nisan 2022 Cuma, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
27 Nisan 2022 Çarşamba

  • İdealist rüyalar her zamankinden daha ulaşılabilir olabilir! Göz görmeyen bir zirvenin ucundaki hedefler, daha sakin bir bakış açısıyla daha düz bir yolun sonunda çıkabilirler. Bunun için gerekli olan sakin bir zihin ve iyi niyetli, bilgili birkaç danışmandır. Başvurulacak veya başvuran kişi olmanız fark etmeksiniz bugün bardağın dolu tarafı herkese iyi gelir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geçmişten gelen güzel şeyler her an size geri dönebilir. Geçmişinizde bir şeyden veya birinden ayrılmak zorunda kalmış olabilirsiniz ve şimdi kendinizi yeniden başlamanın nasıl bir şey olduğunu merak ederken bulabilirsiniz. O zamanki gibi olmayacağından endişe duyabilirsiniz. Olumsuzlar yerine olumlu senaryoları düşünmeye çalışın. Belki de her şey yolunda gider!

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakın zamanlarda arkadaşlarınızın cömertliğinden faydalanıyor olabilirsiniz. İçlerinden geliyor olsa dahi minnettarlığınızı belirtmek isteyebilirsiniz. İçinizden geleni söyleyin ama uzun konuşmayın. Birkaç kısa, tatlı cümle, amacınızı anlatmak için ihtiyacınız olan tek şey. Burada çok uzun süre teşekkür etmek abartılı veya yanlış görünebilir, bu yüzden kelimelerinizi dikkatli seçin.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Çabalarınız için beklenmedik bir ödül her an gelebilir. Sadece doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapıyor olabilirsiniz, ancak yine de takdirleri hak ediyorsunuz. Birisi, unuttuğunuz bir iyiliği size geri ödeyebilir veya geçmişte onlara yaptığınız gibi imdadınıza yetişebilir. Hayattaki durumunuzu iyileştirmek veya daha uygun bir kariyer elde etmek de sizin için mümkündür.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Cesur biri olmak istemeseniz de, şu anda konfor alanınızdan çıkmak canlandırıcı bir karar olacaktır. Hemen hayata atılmaktan ve bugün size verilen heyecan verici fırsatları değerlendirmekten korkmayın. Yeni bir tutku keşfedebilir veya sandığınızdan daha cesur olduğunuzu keşfedebilirsiniz. Denemek genellikle çok korkutucu olacak bir şey olsa bile, bugün cesaretinizi toplayabilir ve bir şans verebilirsiniz.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir iş ortağından veya bir iş arkadaşınızdan bazı iyi haberler sizi bekliyor olabilir. Bu muhtemelen beklemediğiniz bir şeydir. Müjdeler, sınırlarınızı aştığınızı kutlamak istemenize neden olabilir, bu nedenle aşırıya kaçmadığınızdan ve ardından geri adım atmak zorunda kalmadığınızdan emin olun. Bunun yerine, tam bir başarı için mütevazı ve küçük adımları kullanın.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda değer verdiğin birine kendinizi açmak daha kolay olabilir. Özellikle sevdiğiniz birine söylemekte zorlandığınız bir şey varsa, o zaman onlara kalbinizden geçenleri söyleme fırsatını yakalamak üzeresiniz. Bu, yakın zamanda yakınlaştığınız biri olabilir, ancak bu sefer tanıma süreniz ve yakınlığınız doğru orantıda olmak zorunda değil.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkasına verdiğiniz bir hizmet bu zamanda daha çok takdir edilebilir. Henüz farkında olduğunuz bir şekilde olmayabilir, ancak insanlar size yardımcı olmak için perde arkasında çalışıyor olabilir. parasal veya iş gücü olarak yardım talebinde bulunmak iyi bir fikirdir ve genel çabalarınız, uğruna yapıldıkları insanlar tarafından da takdir edilecektir. Bazen tek yapmanız gereken, başarılı olmak için özen göstermek ve elinizden gelenin en iyisini yapmaktır.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geçmişteki bazı düşmanlarınız şimdi beyaz bayrak sallıyor olabilir. Bu kişiden size karşı hiçbir zaman bir fikir değişikliği beklememiş olabilirsiniz, ancak sizin büyümenizi görmüş veya kendileri gelişmiş olabilir ve sizi bir rakipten çok bir arkadaş olarak görmeye karar vermiş olabilirler. Şu anda, onlara kötü bir insan olmadığınızı ve size güvenmemeleri gerektiğini gösterme fırsatınız var, barış teklifini kabul etmeye çalışın.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sonunda bazı içsel ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Uzun zamandır olmasını dilediğiniz bir şey nihayet şimdi gerçekleşebilir ve içinizdeki çocuğu iyileştirerek tekrar eğlenmeniz için size ilham verir. Diğer daha acil sorumluluklar nedeniyle bunu bir süreliğine ertelemiş olabilirsiniz, ancak sonunda rahatlamanız için biraz zamanınız olabilir. Moladan vazgeçmeye çalışmayın, çünkü hayat kısa ve bundan zevk almayı hak ediyorsunuz!

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi daha fazla boş zaman elde edebilirsiniz. Zor bir sorumluluk artık omuzlarınızdan kalkabilir veya üzerinde çalışmak için daha az zaman harcamanın bir yolunu bulabilirsiniz. Bu, gerçekten yapmak istediğiniz hobilerin tadını çıkarmak ve tutkulu olduğunuz aktiviteleri uygulamak için size daha fazla vakit sağlayabilir.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir hayaliniz için maddi destek arıyor olabilirsiniz. Belli bir kapı, geçmişte katılmadığınız bir grup tarafından görünüşte size kapatılmış ancak tekrar açılıyor olabilir. Bu, bir yatırım fırsatı, bir borç teklifi veya kolaylıkla yapabileceğiniz bir ek iş şeklinde sizi bulabilir. Bugün konuşmalarınız sırasında becerileriniz ve hedefleriniz hakkında konuşun ki duyması gerekenler fikirlerinizi duysun.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kişisel hassasiyetleriniz sizi olumlu bir şekilde yansıtabilir. Her an bir ilk izlenim bırakmanız gerekebilir ve etkilemek istediğiniz insanlara kendinizi nasıl sunacağınızdan emin olamayabilirsiniz. Kendinize tüm olumlu niteliklerinizi hatırlatın ve sonra bu kişiye, tanışmaktan korktuğunuz birine değil, tanışmaktan heyecan duyduğunuz birine yaklaşır gibi yaklaşın.

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