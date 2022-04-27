Günlük burç yorumları (29 Nisan 2022 Cuma)

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkasına verdiğiniz bir hizmet bu zamanda daha çok takdir edilebilir. Henüz farkında olduğunuz bir şekilde olmayabilir, ancak insanlar size yardımcı olmak için perde arkasında çalışıyor olabilir. parasal veya iş gücü olarak yardım talebinde bulunmak iyi bir fikirdir ve genel çabalarınız, uğruna yapıldıkları insanlar tarafından da takdir edilecektir. Bazen tek yapmanız gereken, başarılı olmak için özen göstermek ve elinizden gelenin en iyisini yapmaktır.
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