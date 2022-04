Günlük burç yorumları (29 Nisan 2022 Cuma)

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmişten gelen güzel şeyler her an size geri dönebilir. Geçmişinizde bir şeyden veya birinden ayrılmak zorunda kalmış olabilirsiniz ve şimdi kendinizi yeniden başlamanın nasıl bir şey olduğunu merak ederken bulabilirsiniz. O zamanki gibi olmayacağından endişe duyabilirsiniz. Olumsuzlar yerine olumlu senaryoları düşünmeye çalışın. Belki de her şey yolunda gider!