Günlük burç yorumları! (29 Kasım 2019 Cuma)

29 Kasım cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün Balık burcunun ana gezegeni olan Neptün’ün ideallerinize yönelik çalışmanız için üzerinizde ciddi bir etkisi olacak. Bu yüzden bilinçaltınızın size nasıl işaretler gönderdiğini anlamaya çalışmalısınız. Buna ilk olarak dün gece gördüğünüz rüyaları yorumlayarak başlayabilirsiniz.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İşinizle ilgili karşınıza güzel bir fırsat çıkması sizi çok mutlu edecek. Bu fırsatı elinizden kaçırmamak için çok çalışmanız gerektiğinin farkındasınız. Tembelliği bırakıp masa başına geçme zamanı!

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Partnerinizle ilgili olan şüpheleriniz bugünkü enerjinizi yerle bir etmiş durumda. Partnerinizin hayatında başka birinin olmasından korkuyor olmanızın asıl sebebi kendinize güvenmemeniz. Bu korkularınızın gerçekçi bir dayanağı olmadığını anlamalısınız.

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