29 Kasım cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
29 Kasım 2019 Cuma
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Bugün Balık burcunun ana gezegeni olan Neptün’ün ideallerinize yönelik çalışmanız için üzerinizde ciddi bir etkisi olacak.Bu yüzden bilinçaltınızın size nasıl işaretler gönderdiğini anlamaya çalışmalısınız. Buna ilk olarak dün gece gördüğünüz rüyaları yorumlayarak başlayabilirsiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizle ilgili karşınıza güzel bir fırsat çıkması sizi çok mutlu edecek. Bu fırsatı elinizden kaçırmamak için çok çalışmanız gerektiğinin farkındasınız. Tembelliği bırakıp masa başına geçme zamanı!
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle ilgili olan şüpheleriniz bugünkü enerjinizi yerle bir etmiş durumda. Partnerinizin hayatında başka birinin olmasından korkuyor olmanızın asıl sebebi kendinize güvenmemeniz. Bu korkularınızın gerçekçi bir dayanağı olmadığını anlamalısınız.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anda çalıştığınızın işinizin size gelecek garantisi vermemesi canınızı sıkıyor. Yeni bir iş aramaya başladığınız bugünlerde yavaş yavaş birikip yapmanızda da fayda var.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ilişkinizde yaşadığınız sorunlar hakkında kalbinizi mi yoksa mantığınızı mı dinlemeniz gerektiği konusunda kararsız olabilirsiniz. Kalbinizi dinlemeniz şu an için daha doğru gibi.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle beraber yeni bir şeyler yapmak için çok heyecanlı olmalısınız. Her zamanki rutininizi değiştirip farklı yerler keşfetmek veya sevdiğiniz bir grubun konserine gitmek için güzel bir gün.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Elde etmek için çok uğraştığınız bir işiniz bugün sonuç verecek. Olumsuz bir cevap almaya da hazırlıklı olmalı ve bir B planı hazırlamalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanıza sürekli bir şeyler takıyor olmanız sağlığınızı da olumsuz etkiliyor. Bugünkü baş ağrılarınız sebebini başka yerde aramanıza gerek yok. Daha rahat olmaya çalışmalısınız.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Normalde tek başınıza zaman geçirmekten hoşlanmanıza rağmen bugün insanlarla beraber olmak istiyorsunuz. Daha önceden davet edildiğiniz fakat reddettiğiniz bir etkinliğin sahibini arayıp gelmek istediğinizi söyleyebilirsiniz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün insanlar söylediklerinizi tam olarak anlayamayabilir. Özellikle espri yaparken çok dikkatli olmanız gerekli. Kimseyi alındırmanıza gerek yok.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hiç ummadığınız birinden alacağınız bir e-posta kafanızı karıştırabilir. Fakat bu karışıklık alacağınızı kararları olumlu yönde etkileyecek ve size çok fazla faydası olacak yeni bir işe adım atacaksınız.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Her sabah yataktan isteksiz bir şekilde kalkmanıza sebep olan bir işiniz olduğunu düşünüyorsanız bu durumu değiştirmek için harekete geçmeniz gerekir. O yüzden umutsuzluk içindeymiş gibi davranmayı bırakıp yeni seçenekler araştırmaya başlamalısınız.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün içinde bulunacağınız bir grup ruhsal olarak gelişmenize yardımcı olabilir. Geçmişte yaşadığınız kötü tecrübelerin motivasyonunuzu bozmasına izin vermemelisiniz. Bu gruptaki insanların size katacaklarına karşı açık olun.
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