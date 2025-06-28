Günlük burç yorumları: 29 Haziran 2025 Pazar

29 HAZİRAN 2025 PAZAR KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, Merkür bugün Neptün ile uyum içinde hareket ediyor ve bu, kendinizi hem doğal hem de yaratıcı bir şekilde ifade etmenizi kolaylaştırıyor. Diğer insanlar sizi duyuyor ve fikirlerinizi ya da katkılarınızı takdir ediyor gibi görünüyor. Düşüncelerinizi ve duygularınızı ifade etmek, romantik bağlar kurmak ve uzlaşmalara varmak için harika bir zaman. Bu geçişin etkisiyle hoşgörü, hatalara alan tanımak ve öğrenme-gelişme arzusu, başarı için kilit unsurlar. Zihinsel düzeyde yaşamdan her zamankinden biraz daha fazlasını istiyorsunuz ve bu sizi heyecan verici yerlere götürebilir. Biriyle bir konuda barışabilir ya da bir sorunu çözüme kavuşturabilirsiniz. Romantik adımlar atmak açısından da oldukça uygun bir zaman. Cesaret verici düşünce ve fikirlerinizi paylaşarak sorunlu alanları onarabilir ya da iyileştirebilirsiniz. Yine de gün ilerledikçe, Merkür'ün Plüton ile karşıtlığa ilerlemesiyle birlikte zihinsel gerginlikler yüzeye çıkabilir. Birinin sizi alt etmeye ya da size üstünlük kurmaya çalıştığını hissedebilirsiniz; çünkü şu sıralar bu tür durumlar yaygın olabilir. Sarsıcı bir farkındalık yaşanabilir ancak bu, bazı şeyleri netleştirici olabilir.