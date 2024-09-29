Günlük burç yorumları: 29 Eylül 2024 Pazar

Ay, tüm gün Aslan burcunda transitine devam ediyor. Bu, kutlayıcı, kendine güvenen ve sıcak bir Ay konumudur. Ay'ın Jüpiter ile sextil ve Chiron ile üçgen açısı, eğitim, farklı bakış açıları ve başkalarının görüşlerini öğrenmeye açılacağımızı gösteren, yaklaşan Jüpiter-Chiron sextilinin önizlemesini sunuyor. Eğitim ve genişletilmiş faaliyetler aracılığıyla ufkumuzu genişletme çabalarımız, kişisel gelişimimize büyük katkıda bulunuyor. Bugün, sosyal ilişkilerimizi, müzakerelerimizi ve uzlaşma yeteneğimizi geliştiren bir Güneş-Pallas sextiline yaklaşıyoruz. Birbirimizi ve durumlarımızı daha net anlama motivasyonumuz var. Ancak Güneş'in, Ay'ın Güney Düğümü ile hizalanmasına doğru ilerliyoruz ve sadece rahat veya tanıdık olduğu için, artık büyümemizi desteklemeyen bir şeye tutunma eğilimimize dikkat etmeliyiz. Eski alışkanlıklara veya bir şeyleri rahat yapabilmemizin konforuna tutunma eğilimimiz var. Eğer netlik arıyorsak, bu transit, hayatımızda çok sıkı tutunduğumuz alanlara bir pencere açıyor. Bu, yalnız kalma korkuları veya kendi yolumuzu seçtiğimizde insanları hayal kırıklığına uğratma korkularıyla ilgili olabilir.
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