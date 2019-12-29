Günlük burç yorumları! (29 Aralık 2019 Pazar)

29 Aralık pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün biraz kafanızı dinlemeye ihtiyacınız var. Sessiz ve huzurlu bir ortam yaratmaya çalışsanız da sizi yoracak yerlerde bulunmak zorunda kalabilirsiniz. Sabredin, akşam evinize döndüğünüzde dinlenebileceksiniz.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yeni bir hobi edinmek için çok geç kaldığınızı düşüyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer tutkuyla uğraşacağınız bir alan keşfettiyseniz hemen o tarafa yönelin.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün hiç beklemediğiniz kişiler size ilham kaynağı olabilir. İş ya da okul arkadaşlarınızdan biriyle yapacağınız konuşmalar ruh sağlığınız konusunda daha farkında olmanızı sağlayacak. İlerleyen günlerde bu yönünüzü geliştirmeye odaklanacaksınız.

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