29 Aralık pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
29 Aralık 2019 Pazar
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Bugün biraz kafanızı dinlemeye ihtiyacınız var. Sessiz ve huzurlu bir ortam yaratmaya çalışsanız da sizi yoracak yerlerde bulunmak zorunda kalabilirsiniz. Sabredin, akşam evinize döndüğünüzde dinlenebileceksiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni bir hobi edinmek için çok geç kaldığınızı düşüyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer tutkuyla uğraşacağınız bir alan keşfettiyseniz hemen o tarafa yönelin.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün hiç beklemediğiniz kişiler size ilham kaynağı olabilir. İş ya da okul arkadaşlarınızdan biriyle yapacağınız konuşmalar ruh sağlığınız konusunda daha farkında olmanızı sağlayacak. İlerleyen günlerde bu yönünüzü geliştirmeye odaklanacaksınız.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınıza yeni birini almaya hazırlanıyor olmalısınız. Bu kişinin çok çekici olması adeta başınızı döndürüyor. Kendinize gelip gerçekleri de görseniz iyi olacak.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Söz konusu önem verdiğiniz bir şey olduğunda inatçı bir tavır takınıyor olmanız bugün çok işinize yarayacak. Karşınıza çıkan zorluklar sizi yıldırmayacak ve tuttuğunuzu koparacaksınız.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş yerinizdeki partnerinizle çok uyumlu çalışıyor olmalısınız. Etrafınızdaki diğer insanlar da bunun farkında ve sizden yardım almak isteyecekler.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dengenizi bozacak durumlarla karşılaşmanız an meselesi. Kalbinizle mantığınız arasındaki savaşı kim kazanacak siz de bilmiyorsunuz. En iyisi oturup sakince düşünmek.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla çok iyi anlaştığınız bir dönemdesiniz. Bugün enerjiniz de yerinde ve dışarı çıkıp bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Hadi, arkadaşlarınızı arayın ve birlikte güzel bir gün planlayın.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Üzerinde çok fazla düşünmenize rağmen hala sonuçlandıramadığınız meseleler var. Bunlar genelde ilişkinizle ilgili. Partnerinizle sorunlarınızı sağlıklı bir şekilde tartışmanın zamanı gelmiş olabilir.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yaşayacağınız garip bir karşılaşma sizi çok mutlu edebilir. Başta çok utanmış gibi hissetseniz de daha sonrasında bunu çok tatlı bir anı olarak hatırlayacaksınız.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzun zamandır hoşlandığınız kişiyle artık iletişime geçmeniz gerekiyor. İlk adımı ondan beklemek yerine aynı ortamda bulunduğunuz bir anda ona gidip selam verebilirsiniz. Bunu yapmak başta size zor gelebilir fakat denemeden sonucun ne olacağını bilemez.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birkaç gündür kurallara bağlı ve düzenli bir şekilde yaşamaya özellikle özen gösteriyordunuz. Bugün biraz şımarabilirsiniz. Diyetinizi bozabilir, evdeki işlerinizi aksatabilir ve rahatlayabilirsiniz. Buna hak ettiniz!
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kafanızı karıştıran bir konuda annenize danışabilirsiniz. Sizin yerinizde olsa ne yapacağını sorarak karar almanızı kolaylaştırabilirsiniz.
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