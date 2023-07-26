Günlük burç yorumları: 28 Temmuz 2023 Cuma

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şimdi sizin için daha fazla işbirliği ve denge kurma zamanı. Ayrıca bugün düşünce süreçleri içe dönük ve sezgiseldir. Aile ve yakın kişiler hakkında veya bunlar aracılığıyla öğrenilecek çok şey olabilir. Düşünceler ve konuşmalar genellikle ev işleri, aile meseleleri veya geçmişle ilgilidir. Dış dünyada o kadar iletişimsel değilsiniz ve şu anda tam olarak anlaşıldığınızı veya "duyulduğunuzu" hissetmeyebilirsiniz. Düşünceleriniz ve fikirlerinizle her zamankinden biraz daha dikkatli olabilirsiniz fakat çok daha yoğun olan özel hayatınızda durum çok farklıdır. Bugünün ilerleyen saatlerinde, ister kötü zamanlamadan ister kötü planlamadan olsun, yavaşlama ve muhtemelen bazı engellerle başa çıkma ihtiyacı muhtemeldir. Şu anda hayatınızda yolunda gitmeyen şeylere odaklanmak çok kolay olsa daenerjinizi daha iyi kullanmak, sorunları ve ayrıntıları düzeltmeye çalışmak olacaktır.