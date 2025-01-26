Günlük burç yorumları: 28 Ocak 2025 Salı

Merkür, Kuzey Ay Düğümü ile altmışlık açı yapıyor ve ardından bugün, ilerleyen saatlerde Oğlak burcundan çıkarak Kova burcuna geçiyor.

Kendimizi geliştirmemizi, ilerlememizi veya büyümemizi teşvik eden bilgi veya insanlarla bağlantı kurabiliriz.

Merkür, 14 Şubat'a kadar Kova burcunda ilerleyecek ve bu döngü boyunca bilgiye aç oluyoruz ve yeni, orijinal fikirlere açık hale geliyoruz. Düşüncelerimiz ilerici ve objektif. Bir durumu değerlendirirken zihin ve duyguları ayırmak bizim için daha kolay oluyor. İletişim ve düşünce kalıplarımız spontane, biraz dağınık, mantıklı, objektif ve özgürlükçü.

Bu dönem, yaratıcı düşüncenin zirve yaptığı bir zaman dilimi. İlerici bir bakış açısına ve yeni çalışmalar ile bilgilere açık olsak da, fikirlerimizden ve inançlarımızdan kolay kolay vazgeçmiyoruz. Bu döngüde cesur ve orijinal düşüncelere daha fazla ilgi duyuyoruz. Daha iyi bir gelecek tasavvur ederken, gerçekten ilginç fikirler ve kavramlar geliştirebiliriz. Ay, günü Oğlak burcunda geçiriyor ve iş odaklı, genelde soğukkanlı bir ruh hali içindeyiz. Ancak, Ay-Mars karşıtlığı tutkulu duygularımızı özellikle etkileşimlerimiz aracılığıyla harekete geçiriyor. Düşüncesiz kararlar ve eylemler konusunda dikkatli olmalıyız.