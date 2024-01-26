Günlük burç yorumları: 28 Ocak 2024 Pazar

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, günün ilk yarısında zihinsel enerji yüksektir. Bugün bir sorunu ileriye doğru itebilirken gerginlik de artık mümkün. Küçük dozlarda stres sizin için iyi olabilir, bu nedenle bugün kendinizi yorgun hissederseniz, bu konuda üretken bir şeyler yapın. Kendinizi kapana kısılmış ve huzursuz hissediyorsanız, sinir bozucu bir konu hakkında kafa yorma veya bir anlaşmazlığa düşme olasılığınız daha yüksektir. Duygusal heyecan seviyenizi yüksek tutmak için her zamanki rutininizden biraz uzaklaşın. Aile, ev ya da iç yaşam hareketli, canlı ve heyecan verici olabilir. Nitekim yine de bu durum ajitasyonla sınırlanabilir, bu nedenle şimdi kendinizi yapıcı bir şekilde ifade edecek kanalları bulduğunuzdan emin olun.
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