28 mart cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
28 Mart 2020 Cumartesi
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Merkür’ün Balık burcunda 16. eve girmesi insanlarla nasıl iletişime geçmeniz gerektiği hakkında sizi daha çok düşünmeye itecek. Ayrıca bu aralar sunum yapmaktan da kaçınmanız daha iyi olacaktır.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizde bulunan nüfuzlu kişilerden birinin dikkati bugün sizin üzerinizde olacak. Buna hazır mısınız? Sahne ışıkları size çevrildiğinde heyecandan dizlerinizin titrememesine dikkat edin.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sorun yaşadığınız bir arkadaşınızla sonunda uzlaşacaksınız ancak inatçılıktan vazgeçmeniz gerekiyor. Daha stratejik davranmalısınız.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olayları başkalarının bakış açısından da görmeye çalışmalısınız. İnsanların belirli konularda neden bu kadar ısrarcı olduğunu anlamaya çalışmalı ve neler hissettikleri hakkında kafa yormalısınız.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kaos durumunda nasıl esnek olunacağını artık öğrendiniz. İnsanları bu özelliğinizle etkilemeyi başarıyorsunuz. Sizden bunun sırrını öğrenmek isteyeceklerinden emin olabilirsiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Size acımasız eleştirilerde bulunan insanların aslında kendilerine o kadar da güvenmediklerini fark edeceksiniz. Bu yüzden onların düşüncelerini önemsemenize gerek yok.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gelecek günler hakkında yaptığınız planlara sevdiklerinizin de dahil olması sizi çok mutlu ediyor. Birlikte olacağınızı bilmek bugünkü zorluklara da katlanmanıza yardımcı oluyor.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar her konuda çok meraklısınız. Bu meraklılığın peşinden giderseniz çok büyük sırlar öğreneceksiniz. Ağzınızı sıkı tutmanızda fayda var.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat etme isteğiniz ailenizle aranızda sorunlar çıkartabilir. Bu aralar seyahat etmek için asla doğru zaman değil. Biraz daha sabretmelisiniz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Her ne kadar bu konuda çok kıskanç olsanız da sevdiklerinizi başkalarıyla da paylaşmanız gerektiğini kabullenmeniz gerekiyor. Kimsenin sahibi değilsiniz, kendinize gelin!
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anda kazandığınız paranın miktarı gelecek için çok da önemli değil çünkü yakın zamanda bir iş değişikliği yaşamanız olası. Yeniden planlar yapmanız gerekebilir.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sıra dışı hatta garip şeyler size çok ilgi çekici gelebilir. İnsanların üzerinde çalışmak istemediği konulara yönelecek kişi siz olabilirsiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çocuklar gibi neşeli olacağınız bir gündesiniz. Sizi mutlu eden insanlarla aynı ortamda bulunmak ve sevdiğiniz aktiviteleri yapmak sizi mutlu etmek için yeter de artar bile!
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