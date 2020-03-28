Günlük burç yorumları! (28 Mart 2020 Cumartesi)

28 mart cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Merkür’ün Balık burcunda 16. eve girmesi insanlarla nasıl iletişime geçmeniz gerektiği hakkında sizi daha çok düşünmeye itecek. Ayrıca bu aralar sunum yapmaktan da kaçınmanız daha iyi olacaktır.

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Çevrenizde bulunan nüfuzlu kişilerden birinin dikkati bugün sizin üzerinizde olacak. Buna hazır mısınız? Sahne ışıkları size çevrildiğinde heyecandan dizlerinizin titrememesine dikkat edin.

  • 3
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sorun yaşadığınız bir arkadaşınızla sonunda uzlaşacaksınız ancak inatçılıktan vazgeçmeniz gerekiyor. Daha stratejik davranmalısınız.

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