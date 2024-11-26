Günlük burç yorumları: 28 Kasım 2024 Perşembe

Satürn bugün Uranüs ile bir açı oluşturuyor; uzun vadeli bir etkisi olan bu dış gezegen geçişi Şubat ayında ilk kez kesinleşti, Eylül ayında tekrar oluştu ve şimdi son kez kesinleşiyor.Bu açı etkili olduğunda, değişim karşısında sakin ve dengeli olmayı önemsiyoruz.Eski ile yeni, denenmiş ve doğru olan ile yenilikçi olan arasında bir dengeye yöneliyoruz.Kendimizi geliştirmek için yollar ararken ayaklarımız yere sağlam basıyor. Alışılmadık olmaya çalışmadan orijinal olabiliyoruz.Ancak, Venüs- Şiron karesi bu akşam etkili olduğunda, kolayca incinebilir ya da geri çekilebiliriz.Geçici olarak enerjimiz tükenmiş gibi hissedebiliriz, ancak bu durum daha otantik bir motivasyonla kendimizi yenilememizi sağlar.Bu dönemde neye gerçekten değer verdiğimizi değerlendirmek kolay olmayabilir. İyi bir yaklaşım, savunmasızlık hissimizi tanımak ve bu duyguları keşfetmek olacaktır.Ay, Akrep burcuna geçene kadar Terazi burcundaki transitine devam ediyor.Terazi burcundaki Ay uzlaşmacı ve birleştiricidir. Bu Ay transiti sırasında uyum bir hedef haline gelir ve bu uyumun eksikliği duygusal olarak rahatsız edici olabileceğinden, müzakere etmeye ve uyum sağlamaya daha eğilimliyiz. Gözlemci ve yoğun Akrep burcundaki Ay ile, insanları ve durumları derinlemesine incelemeye yöneliyoruz.