Günlük burç yorumları: 28 Eylül 2024 Cumartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, Ay bugün sosyal evinizde ilerleyerek arkadaşlıklarınıza veya mutluluk ve keyif ile ilgili hedeflerinize odaklanmanızı teşvik ediyor. Ancak, bugünün enerjileri bir başka düzeyde sizi, sorumluluklarınız ve hedeflerinizle ilgili daha fazla endişelendirebilir. Ayrıca, Venüs-Jüpiter'in küçük etkisi, içinizdeki gizli huzursuzluğu ortaya çıkararak, kararsızlığa yol açabilir. Şu anda birçok farklı fikriniz olabilir ancak bu geçişle birlikte odaklanmak, kolay gelmeyebilir. Venüs, 17 Ekim'e kadar değerler, para ve mülkiyetlerle ilgili ikinci evinizde ilerliyor ve Jüpiter'in etkisi, uzun vadede sizin için gerçek değeri olmayan şeylere yönelik arzularınızı abartabilir. Bunları anlık hevesler olarak görmeye çalışın. Ayrıca, birinin görüşleri sizi rahatsız ediyorsa, bir değerler çatışması sinirinize dokunabilir. Bu durumda, rahatlamaya çalışın ve beklentilerinize fazla sıkı sarılmamaya gayret edin. Ancak, bu zorluğu aştıktan sonra, bu yeni Venüs geçişi ile özellikle kendinizi yavaşlatmaya, kaynaklarınızı geliştirmeye ve haftalar boyunca sakinleşmeye ilgi duyacaksınız. Bu döngüde duygusal ilişkiler daha istikrarlı hale gelir.
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