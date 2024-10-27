Günlük burç yorumları: 28 Ekim 2024 Pazartesi

Ay, günü dikkatli Başak burcunda geçiriyor, ancak Merkür bugün erken saatlerde Jüpiter ve Chiron ile çeşitli açılar yapıyor. Jüpiter ve Chiron sekstil bir açıya doğru ilerlerken, bu formasyon bize perspektif ihtiyacını hatırlatıyor. Yeteneklerimizi abartabilir veya durumu hafife alabiliriz ya da alternatifler arasında gidip gelebiliriz. Tam olarak tatmin edici bir karar veya sonuca varmanın zor olduğu bir zaman olabilir, bu da yargıda bulunmayı ve ertelemeyi daha iyi bir seçenek haline getiriyor. Plan yapmadan bir şeye atılmaktan kaçınmalıyız; çünkü şu anda gerekli detayları gözden kaçırmak çok kolay. İletişimde kullanılan kelimelerin ardındaki niyeti okumak kolay değil, bu da küçük yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Gün ilerledikçe, düzenli veya rutin etkileşimler bizi gererken, Venüs ve Mars bir sesquiquadrate açısı yapıyor. Bu geçiş, bakış açımıza göre rekabetçi veya canlandırıcı bir ortam yaratabilir! Yaklaşımlarımız, isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız arasındaki farklılıklar, ortak noktalarımızdan daha fazla göze çarpıyor gibi görünüyor ve ilişkilerimizde gerilimler yaşanması muhtemel. Düşüncesizce yapılacak hareketler, özellikle de alışverişler konusunda dikkatli olabiliriz. Bu geçiş, iştahımızı kabartabilir veya hırslarımızı harekete geçirebilir. Diğerleri hakkında, muhtemelen değerlerimiz ve zevklerimizle ilgili rahatsız edici duygular yaşayabilir ya da başkalarını fazla agresif veya sert bulabiliriz. Yine de bu, bastırdığımız ihtiyaç ve arzuları fark etme zamanı da olabilir. Bu gömülü ihtiyaçlarla, daha sağlıklı bir ilişki kurmak yardımcı olabilir, ancak önce şu anda yüzeye çıkan sorunları çözmemiz gerekiyor.