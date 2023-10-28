Günlük burç yorumları: 28 Ekim 2023 Cumartesi

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün, öz değer veya para meseleleriyle ilgili güçlü duyguları ortaya çıkarıyor. Örneğin gelişmekte olan bir mali sorun doruğa ulaşabilir. Saygısızlık edilme veya değer verilmeme konusunda kızgınlık hissediyorsanız, duygular kuvvetle yukarı ve aşağı doğru itilebilir; bir tavır koyma ihtiyacı hissedebilirsiniz! Bu tutulma, mali durumunuzun sorumluluğunu üstlenmeniz için son bir dürtü olabilir. Gün, aynı zamanda paranız, eşyalarınız veya özel dünyanızla ilgili gömülü sorunları da ortaya çıkarabilir ve siz değişiklik yapmaya hazırsınız. Örneğin gizli bir arzunun aniden ortaya çıkması söz konusu olabilir. Duygusal olarak bir çıkmaza girmiş gibi hissettiyseniz, belki de geçmişinizden gelen bir şeye takılıp kalmışsanız, bu durumdan kurtulmanın veya bu amaca yönelik adımlar atmanın tam zamanıdır.
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