Günlük burç yorumları: 28 Aralık 2024 Cumartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün Ay'ın güneş üçüncü evinize geçişiyle birlikte, merakınız ve çeşitlilik arzunuz artıyor. Daha konuşkan, meraklı ve zihinsel olarak uyarılmış hissedebilirsiniz. Gün ilerledikçe Venüs-Uranüs karesi devreye girerken, arzularınız ve derin duygularınız konusunda biraz huzursuz veya kafası karışmış hissedebilir, aniden ortaya çıkan dürtüler yaşayabilirsiniz. Ancak, ani hareketlerden kaçınmak en iyisidir. Herkese biraz alan tanımak ve bir mola ya da tempoda değişiklik yapma ihtiyacınızı fark etmek çözüm olabilir. Yine de, iyi niyetlerle bile, özellikle hedef kitlenizi veya kendi duygularınızı değerlendirirken, doğru noktayı yakalamakta zorlanabilirsiniz. Bir yandan uyumu sağlama arzusu, diğer yandan bağımsızlık ihtiyacı arasında gidip gelebilirsiniz. Bir ilişki ya da projede daha fazla derinlik arzusu hissedebilirsiniz, ancak aynı zamanda başkalarının programlarına veya gündemlerine uymak fikrinden hoşnut olmayabilirsiniz. Bir duruma biraz daha mesafeli yaklaşmak, sizi bir kopuş ya da değişiklik yapmaya motive edebilir.
YORUMLAR