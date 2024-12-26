Günlük burç yorumları: 28 Aralık 2024 Cumartesi

Kasım ayında başlayan sorunlara geri dönmüş olabiliriz ve şimdi bu sorunlarla yeni bilgiler ışığında yüzleşiyoruz. Geçmişte iletilen bir şey şimdi düzeltme veya yeniden odaklanma için geri gelebilir. Merkür-Satürn karesi huysuz, eleştirel ve endişeli bir etki yaratabilir. Bu etki altında olumsuz konuşabilir/düşünebilir ya da en kötüsünü bekleyebiliriz. Ancak, iyileştirme yapmak için fedakarlık yapma isteği de olabilir. Ay, algılayıcı ve yoğun Akrep burcundaki geçişine devam edecek, ardından gerçeği arayan Yay burcuna geçecek. Gün ilerledikçe, Venüs-Uranüs karesi etkisini göstermeye başlayacak ve bu bir meydan okuma veya mücadele getirebilir. Kendimizi kısıtlanmış hissedebilir ve bizi bağlayan şeylere karşı isyan edebiliriz. Değerler ve zevkler çatışabilir, sosyal aktiviteler bundan zarar görebilir. Yakınlık ve özgürlük arasında bölünmüş hissedebiliriz. İnsanlara veya maddi şeylere ani çekimler bizi yanlış yönlendirebilir. İnsanların moda ile ilgili iddialar ya da ilişki ültimatomları vermeye yatkın olduğu bir zaman olabilir. İlişkilerimizde biraz kararsızlık, huzursuzluk ve asi davranış temaları görülebilir. Finansla ilgili kararları ertelemek en iyisidir, çünkü mantıktan ziyade bir dürtüyle hareket etme eğilimi olabilir. Mevcut zevklerimizden ya da uğraşlarımızdan memnun olmayabiliriz ve bir değişiklik tatmin edici olabilir. Huzursuzluğu yatıştırmak ve ani hareketlerden kaçınmak önemli, ancak büyüme ve bir değişim ihtiyacımızı da dikkate almalıyız.