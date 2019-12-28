28 Aralık cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
28 Aralık 2019 Cumartesi
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Jüpiter’in gün boyu Güneş ile yapacağı açılar hayata daha olumlu bakmanızı sağlayacak. Masallarda okuduğunuz mutlu sonları kendi hayatınızda da yaşayabileceğinize dair inancınız artacak.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızda keşfedeceğiniz çok şey varken eskilere takılı kalmak doğru değil. Hiç gitmediğiniz bir yere gidip tatil yapın, daha önce hiç izlemediğiniz yeni bir filmi izleyin ve etrafınızı dikkatli gözlerle inceleyin. Bu yaptıklarınızdan yeni şeyler öğrenmeye gayret edin!
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşınızın son dakikada buluşmaya gelemeyeceğini söylemesi sizi üzmesin. Bunu avantaja çevirip kendinize vakit ayırabilirsiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün biraz sınırlarınızı zorlamalısınız. Yaptığınız işlerde hep daha fazlasını istemelisiniz. Kulağa biraz yorucu olacakmış gibi gelse de bundan keyif alacağınıza emin olabilirsiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eşinizle yaşayacağınız ufak bir problem bugün tadınızın kaçmasına sebep olabilir. Bu problemin sebebi ise eşinizin rahatsız olduğu şeyleri anında sizinle paylaşmaması ve içinde büyütmesi. Bu yaptığının ilişkinize ne kadar çok zarar verebileceğini ona uygun bir dille anlatmalısınız.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olayları farklı açıdan değerlendirmek doğru bir davranış olsa da bazen aşırıya kaçabiliyorsunuz. Bazı şeyleri yüzeysel olarak ele almakta fayda var.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzun yıllardan beri yıldızlarınızın barışmadığı biriyle bugün karşılaşabilirsiniz. Her ne kadar size karşı güler yüzlü ve dost canlısı gibi gözükse de bu kişiye karşı temkinli davranmanız daha iyi olacaktır.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yapacak çok fazla işiniz olsa da yeni flörtünüze zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Ona iltifatlar etmeli, ufak şakalar yapmalı ve birlikte eğlenmelisiniz. Flört bir ilişkinin en tatlı zamanlarıdır bunu unutmayın!
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni bir şeylere adım atmadan önce saatlerce düşünmeniz gerekliymiş gibi hissediyorsunuz. Fakat bazen sadece kalbinizin sesini dinlemeniz ve aklınıza gelen ilk kararı uygulamanız gerekir.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önümüzdeki günlerde hayatınızda önemli değişiklikler yapmanız gerekebilir. Peki siz buna mental olarak ne kadar hazırsınız? Değişiklik sizi korkutuyor mu yoksa heyecandan karnınızda kelebekler mi uçuşuyor?
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapmanız gerekenler altında ezildiğinizi hissediyorsanız bugün nefes almalısınız. Bunu yapmaya gönüllü olmasanız bile bir arkadaşınızın sizi kolunuzdan tutup dışarıya sürükleyeceğinden emin olabilirsiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün birileri inadınıza damarınıza basıyor olabilir. Onlara tepki vermeden önce iyice düşünün. Bekledikleri tepkiyi vermemek bu davranışlarından vazgeçmelerini sağlayabilir.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkilere dair endişeli yaklaşımınız geçmişteki olumsuz deneyimlerinizden kaynaklanıyor olabilir. Fakat yeniliklere açık olmalı ve güzel günleri kucaklamaya çalışmalısınız.
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