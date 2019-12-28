KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Etrafınızda keşfedeceğiniz çok şey varken eskilere takılı kalmak doğru değil. Hiç gitmediğiniz bir yere gidip tatil yapın, daha önce hiç izlemediğiniz yeni bir filmi izleyin ve etrafınızı dikkatli gözlerle inceleyin. Bu yaptıklarınızdan yeni şeyler öğrenmeye gayret edin!