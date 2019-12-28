Günlük burç yorumları! (28 Aralık 2019 Cumartesi)

28 Aralık cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Jüpiter’in gün boyu Güneş ile yapacağı açılar hayata daha olumlu bakmanızı sağlayacak. Masallarda okuduğunuz mutlu sonları kendi hayatınızda da yaşayabileceğinize dair inancınız artacak.

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Etrafınızda keşfedeceğiniz çok şey varken eskilere takılı kalmak doğru değil. Hiç gitmediğiniz bir yere gidip tatil yapın, daha önce hiç izlemediğiniz yeni bir filmi izleyin ve etrafınızı dikkatli gözlerle inceleyin. Bu yaptıklarınızdan yeni şeyler öğrenmeye gayret edin!

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşınızın son dakikada buluşmaya gelemeyeceğini söylemesi sizi üzmesin. Bunu avantaja çevirip kendinize vakit ayırabilirsiniz.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Zamansız şıklık: Örgü

Zamansız şıklık: Örgü

Yılbaşı kurabiyeleri

Yılbaşı kurabiyeleri

İştah kesen yiyecekler

İştah kesen yiyecekler

Ev yapımı selülit kremi

Ev yapımı selülit kremi

Yılbaşında evde oynayabileceğiniz oyunlar

Yılbaşında evde oynayabileceğiniz oyunlar

Uyuz salgınına dikkat!

Uyuz salgınına dikkat!

"Eşimi aylarca görmemek ve ondan uzaklaşmak istiyorum"

"Eşimi aylarca görmemek ve ondan uzaklaşmak istiyorum"

İkizlerim 12 aylık

İkizlerim 12 aylık

HT HAYAT YAZARLARI

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X