Günlük burç yorumları: 27 Şubat 2023 Pazartesi

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlar arasındaki siyasi bir tartışma, herhangi bir uyarı yapılmadan kontrolden çıkma potansiyeline sahiptir. Bu muhtemelen fikirlerinizin ne kadar sağlam olduğundan daha fazlasıdır. Haklı olsanız bile, başka birinin hassas noktasını vurabilirsiniz. Neye inandığınızı anlamak önemlidir, ancak şimdilik bunu kendi başınıza halletmek belki de en iyisidir. İlerleyen süreçte, felsefelerinizi başkalarıyla paylaşmak bile istemeyebilirsiniz. Gerçekten neyin önemli olduğunu belirlemek için içinize bakın.
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