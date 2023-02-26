Günlük burç yorumları: 27 Şubat 2023 Pazartesi

27 Şubat 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 26 Şubat 2023 01:03 Güncelleme: 26 Şubat 2023 01:04
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  • Yapılacaklar listenizdeki en büyük şeyi bir an önce ortadan kaldırmak, sizi rahatlayabilmeniz için serbest bırakabilir. Gün yine de güç mücadelelerine ve suçluluk duygusuna yol açabilir ancak muhtemelen dramayı bir kenara bırakıp ilerlemek mümkün. Hissedilen tüm duyguların duyulması gerekir, ancak bu konuşmayı manipülatif değil de dürüstçe yapmak, üretken bir sonuca ulaşmanın anahtarıdır.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yapılacaklar listenizdeki en büyük şeyi bir an önce ortadan kaldırmak, sizi rahatlayabilmeniz için serbest bırakabilir. Gün yine de güç mücadelelerine ve suçluluk duygusuna yol açabilir ancak muhtemelen dramayı bir kenara bırakıp ilerlemek mümkün. Hissedilen tüm duyguların duyulması gerekir, ancak bu konuşmayı manipülatif değil de dürüstçe yapmak, üretken bir sonuca ulaşmanın anahtarıdır.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sınırlayıcı inançlarınız potansiyel olarak sizi engelliyor olabilir. Şimdi kişisel kaygılarınızın ve çok sevdiğiniz bir felsefenin ilkelerinin birleşerek, parçalarının toplamından daha kötü olan baskıcı bir yapıya dönüşebileceğini düşünün. Akranlarla görüşmek, kendi kafanızdan çıkmanıza ve gerçekle yeniden bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Hayatın meşru kısıtlamaları olsa da, onları gerçekte olduğundan daha fazla büyütmemeye çalışın!

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşlar arasındaki siyasi bir tartışma, herhangi bir uyarı yapılmadan kontrolden çıkma potansiyeline sahiptir. Bu muhtemelen fikirlerinizin ne kadar sağlam olduğundan daha fazlasıdır. Haklı olsanız bile, başka birinin hassas noktasını vurabilirsiniz. Neye inandığınızı anlamak önemlidir, ancak şimdilik bunu kendi başınıza halletmek belki de en iyisidir. İlerleyen süreçte, felsefelerinizi başkalarıyla paylaşmak bile istemeyebilirsiniz. Gerçekten neyin önemli olduğunu belirlemek için içinize bakın.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Güç mücadeleleri şu anda yakın bir ilişkiyi zorlaştırabilir, özellikle de bir kişinin favori olma eğiliminde olduğunu açıkça kabul etmek istemiyorsanız konu uzayabilir. Ortaklığınızı topluluk normlarına uygun hale getirmek mutlaka çözüm olmasa da, benzer durumlarda başkaları için ortak olan şeyleri araştırmak size yararlı bir bakış açısı sağlayabilir. Bazen yapıcı bir şekilde onları yıkmak için kabul edilen kuralları öğrenmeniz gerekir. Aranızdaki bağın şüphesiz kendine has özellikleri var ama gerçekliğin sınırları yine de herkesi etkiliyor.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Rutin bir görev için doğru prosedür üzerindeki anlaşmazlık bugün patlayıcı hale gelebilir. Varsa, kuralların ne olduğuna tek taraflı olarak karar verme hakkına gerçekten kim sahiptir? Belki de siz ve kiminle tartışıyorsanız, herhangi birine resmen öğretilmiş olabilecek şeyin aksine, neyin gerçekten işe yaradığını bulmanız gerekiyor. Başka bir şeyin daha iyi bir çözüm olması için eski biglilerin tamamen yanlış olması gerekmez. Deneyiminiz yadsınamaz , bu yüzden ona atıfta bulunmaktan korkmayın.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakınlık şu anda sizin için boğucu olabilir. Bunun size kendiniz olmanız için yeterli alanı vermediğini düşünüyorsanız, bağlantı kurmaktan geri çekilebilirsiniz. Sağlıklı bir ilişki için neyin gerekli olduğuna dair inançlarınızın güncelliğini yitirmiş olması muhtemeldir. Her kişiye daha fazla nefes alma alanı vermek, nihayetinde bağınızı güçlendirebilir, bu yüzden birisini gölgede bırakmak yerine bunu açıkça istemeye çalışın.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda hayatınızdaki başka biriyle bir ebeveyn dinamiği oynamak mümkün. Onları size yakın tutmanın veya üzerlerinde kontrolü sürdürmenin bir yolu olarak sorumluluklarını yerine getiriyor olabilirsiniz. İlişkinizi her bir kişinin bağımsızlığını tanıyacak şekilde yeniden başlatma fırsatını yakalayın. Özgürce seçilen bir bağlantı, nihayetinde suçluluk ve yükümlülük duygularıyla kurulandan daha güçlü olacaktır.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ev işleriyle ilgili pasif-agresif bir yardım talebi, şimdi size geri tepme potansiyeline sahiptir. Takım için başka bir tutku almak yerine kişisel tutkularınızın peşinden gitme hakkınız geçerlidir ve bunu bilen son kişi siz olabilirsiniz! Yine de, sorumlulukları paylaştığınız başkaları, işlerin ne kadar dengesiz hale geldiğinin farkında olmayabilir. Onlara sorarsanız muhtemelen bunu düzeltmeye istekli olacaklardır.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Anlık düşüncelerle yapılan bir harcama şu anda sizi daha büyük finansal hedeflerinizden alıkoyan güçlü güçlere karşı savaşmanın bir yolu gibi görünebilir. Etrafta sizi tatmin edecek hiçbir şey olmadığında, tünelin sonundaki ışığa odaklanmak zor olabilir. Bu süreçte, düzenli ev içi rutinlerinize eleştirel bir şekilde bakabilirsiniz. Bir süredir planladığınız bir şeyi yerine getirmek, başka amaçlar için ruhunuzu serbest bırakabilir ve iyi yapılmış bir işle gurur duymanızı sağlayabilir.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda her şeyi hallettiğiniz izlenimini vermek isteyebilirsiniz, ancak savunmasız duygularınız yine de varlıklarını belli edebilir. Gerçeği inkar etmeye çalışmak yerine, endişelerinizin en azından bir kısmını çevrenizdeki insanlarla paylaşmayı seçmeniz daha iyi olabilir. Kasıtlı bir açıklama yapmak, siz patlayana kadar gerilimin artmasına izin vermek yerine, kontrolü elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır. Duygulara sahip olmaktan kaçınamazsınız ama yarattıkları karmaşayı en aza indirebilirsiniz.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Konuşmanızdan her an önemli bir sır sızabilir. Bugün sessiz tutmak istediğiniz, sizi potansiyel olarak skandal bir eyleme bağlayan bilgileri ağzınızdan kaçırabilirsiniz. Yaptığınız her şeyden gerçekten pişman değilseniz, belki bunu bilmek o kadar da kötü olmaz! Kendi değerleriniz doğrultusunda yaşamak, size başkalarını da dengeleyen bir güvenlik duygusu verebilir.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Topluluğunuzdaki bir soruna para saçmak, şu anda size neden olan duygusal rahatsızlığı gidermenin en etkili yolu gibi görünebilir. Başka biriyle konuşmak, daha sürdürülebilir bir çözüm bulmanızda size yardımcı olacaktır. Değişimin gerekli olduğuna dair içgüdüsel tepkinizde muhtemelen haklısınız. Bununla birlikte, kendinizi iyi hissetmenizi sağlamanın ötesine geçmeyen türden hızlı düzeltmelerden kaçınmaya özen gösterin.

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