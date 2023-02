Günlük burç yorumları: 27 Şubat 2023 Pazartesi

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Konuşmanızdan her an önemli bir sır sızabilir. Bugün sessiz tutmak istediğiniz, sizi potansiyel olarak skandal bir eyleme bağlayan bilgileri ağzınızdan kaçırabilirsiniz. Yaptığınız her şeyden gerçekten pişman değilseniz, belki bunu bilmek o kadar da kötü olmaz! Kendi değerleriniz doğrultusunda yaşamak, size başkalarını da dengeleyen bir güvenlik duygusu verebilir.