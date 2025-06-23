Günlük burç yorumları: 24 Haziran 2025 Salı

24 Haziran 2025 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 23 Haziran 2025 09:27 Güncelleme: 23 Haziran 2025 09:32
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  • Mars bugün erken saatlerde Plüton ile bir quincunx (150 derecelik açı) yapıyor ve yarın erken saatlerde Jüpiter de Plüton ile aynı açıyı kuracak. Yarın Güneş de aynı açıyı yapacak. Bu Mars-Plüton geçişi, huzursuzluk ve gerginlik yaratabilir. Öfke veya rekabet duygularını yönetmek, anlamak, süzgeçten geçirmek ya da bunlarla başa çıkmak zor olabilir, özellikle de bu duygular zamana yayılmış, bastırılmış ya da yer değiştirmişse. Sorunları zorlayarak çözmeye çalışmaktan kaçınmak en iyisidir.Güneş bugün Neptün ile kare açı yapıyor ve bu da enerjimizi dağıtıyor. Yön bulmakta zorlanabiliriz.Eğer ilhamdan ya da motivasyondan yoksun kaldıysak, bunu bugün daha keskin bir şekilde hissedebiliriz.Bu etki, sınırları bulanıklaştırma eğilimindedir. Dağınıklık, gerçekçi olmayan tutumlar ya da geçici bir enerji düşüşüyle uğraşabiliriz. İdeal olarak, kendimizi yeniden şarj etmenin yollarını bulabiliriz.Bu geçiş, ilham ve hayal gücüne olan ihtiyacımızı yeniden değerlendirmemiz için bizi zorlayabilir; bu da mevcut plan ve hedeflerimizle çelişebilir.

    Gerçekliğin ideallerimizle örtüşmediği alanlarla yüzleşmemiz gerekebilir.

    Hayatımıza daha fazla "ruh" ya da anlam katmanın yollarını bulmadan motive olmak zor olabilir.Yine de, bu dönem başlangıçta zorlayıcı olsa da artan bir manevi farkındalık ve vizyon getirebilir.Bugün bazı sapmalar ya da dikkat dağıtıcı unsurlarla uğraşmak gerekebilir.Güneş-Neptün etkisi belirsizliği artırır ve bu belirsizliğe uyum sağlamak ya da karşı çıkıp geçici bir yönsüzlük hissine kapılmak mümkündür; bu da yeniden toparlanana kadar sürebilir.Gizemler bugün daha cazip gelebilir, adımlarımız da daha gizli ya da temkinli olabilir.Jüpiter-Plüton quincunx'ı yaklaşırken, planlarımızı ayarlama ya da hayatımızdaki aşırı ya da gerçekçi olmayan unsurları eleme ihtiyacı daha görünür hale gelebilir.Bu etki, ahlaki ikilemleri ve güç kötüye kullanıldığında doğabilecek endişeleri ya da zorlukları gün yüzüne çıkarabilir.İnanç sistemimiz bir şekilde sınanabilir, tutumumuzu gözden geçirmemiz gerekebilir ya da başkalarının (veya kendimizin) dar görüşlülüğü ve kısıtlamalarıyla yüzleşmek zorunda kalabiliriz. Bu sorunların nasıl çözüleceği ise henüz net değil.

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  • 24 HAZİRAN 2025 SALI KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugün zihinsel olarak meşguliyet arıyor olsan da, şu anki gezegen geçişleri cesur adımlardan ziyade sessiz, geri planda kalmayı gerektiren aktiviteler için daha uygundur. Eğer son zamanlarda hayal gücüne ya da ilhama olan ihtiyaçlarına yeterince dikkat etmediysen, Güneş'in bugün Neptün'le kare açı yapmasıyla birlikte kendini tükenmiş ya da biraz yönsüz hissedebilirsin. İç huzursuzluğu yatıştırmanın anahtarı, memnuniyetsizliğe neyin sebep olduğunu fark etmektir. Bu da, kendimize verdiğimiz birçok sebebin yüzeysel ve geçici olabileceğini göze alarak derinlemesine bir içe bakışı gerektirir.Aile, ev hayatı ya da günlük işlerle ilgilenirken kendini geçici olarak motive olamamış ya da etkisiz hissedebilirsin. Biraz dışlanmış ya da hayal kırıklığına uğramış hissediyor olabilirsin, ancak bu ruh hali seni doğru yöne sevk edebilir. Şimdi denge arama zamanı. Hayatında aşırılığa kaçan ya da ölçüsüz hale gelen alanlara bak ve içsel özlemlerini tatmin etmenin uygulanabilir yollarını ara. Büyük hayaller kurmak elbette güzel, ancak bunlara o kadar odaklanma ki şu anki mutluluğunu ertelemiş olma. Bu, bir şeyi geride bırakmak ya da bir hedefi veya yaklaşımı değiştirmek için uygun bir zamandır.

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  • 24 HAZİRAN 2025 SALI BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugünkü Güneş-Neptün karesiyle birlikte, çok gerçekçi olmayan bir şeye kendini inandırma eğilimine karşı dikkatli olmalısın. Mümkünse, bugün önemli kararlar almaktan kaçınmak en iyisi, çünkü muhakeme yetisi bulanık olabilir. Şu anda konuşmalar karmaşık ilerleyebilir ve güvenilir yanıtlar arıyorsan, düşünce kalıpları ya da problem çözme süreçleri seni hayal kırıklığına uğratabilir. Kendine gerekli dinlenme, duraksama veya duygusal beslenme fırsatı vermediysen, bunun yan etkileri şimdi ortaya çıkabilir.Hayal gücünü, ruhunu ve inancını besleme ihtiyacını kendine hatırlat. Zihinsel olarak yoğun bir dönemden geçiyorsun ve kendini geri çekmekte zorlanabilirsin. Bu yüzden zihnini meşgul edecek yaratıcı ve dinlendirici yollar bulmak iyi bir fikir olabilir; böylece bir uzlaşma sağlamış olursun. Eğer kafa karıştıran konularla uğraşıyorsan ya da kendini ortada kalmış hissediyorsan, bu konulara biraz zaman tanımayı ve kendini hazır hissettiğinde tekrar dönmeyi dene. Özellikle geçmişe dair konularda yanlış anlaşılmamaya dikkat et.

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  • 24 HAZİRAN 2025 SALI İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugünkü gezegen geçişleri, özellikle para konularında ama aynı zamanda arkadaşlıklar ve duygularla ilgili alanlarda net düşünmeyi zorlaştırıyor. Kendini kandırma, yani görmek istediğini görme eğilimi, bugün mümkün olabilir; bununla birlikte başkaları da kaçamak davranabilir. Diğerlerinin güvenilmezliği sorun yaratabilir ya da birine, bir gruba ya da özel bir bağa karşı daha idealize edilmiş bir ilişki özlemi duyabilirsin.Varlıklar ve maddi konular alanında yoğun bir vurgu varken pratik işlerine odaklanman elbette önemli, ama bu süreçte manevi ihtiyaçlarını görmezden gelemezsin. Bugün, bu yönde sana bir hatırlatma gelebilir. İş hayatına daha fazla hayal gücü ve ruh katmanın bir yolunu keşfedebilirsin.Özellikle gün ilerledikçe, zihnini kurcalayan bir ahlaki ikilem, bir endişe (muhtemelen maddi) ya da bir sonraki adımınla ilgili bir belirsizlik olabilir. Yine de bazı fırsatlar da gündeme gelebilir; yeniden rayına oturtmak için küçük bir ayar yapman yeterli olabilir.Harcama, değerler ve saygı konularında anlaşmazlıkları yönetmen gerekebilir; son kararlarını ya da seçimlerini sorguladığın içsel bir mücadele yaşanabilir. Eğer insanlar memnun değilse ve sen de ortada kalmış hissediyorsan, taraf seçme ya da bir duruş sergileme stratejileri geliştirmeyi düşün. Çünkü birden fazla tarafı idare etmeye çalışmak, hayatını daha da karmaşık hale getirebilir.

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  • 24 HAZİRAN 2025 SALI YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bu günlerde burcunda güçlü bir vurgu olduğundan, bu dönem bağımsızlığını keşfetmek, kendini ve ihtiyaçlarını daha iyi tanımak ve kişisel hedeflerini belirlemek açısından senin için önemli bir zaman. Yine de, net bir planın ya da belirli bir hareket rotan olmadığında kendini biraz boşlukta ya da tatminsiz hissedebilirsin. Bu, güneş onuncu evindeki Neptün'ün etkisidir ve yaşam ya da kariyer hedefleri konusunda bir miktar kafa karışıklığı ya da yönsüzlük yaratabilir.Daha fazlasını yapma ya da gerçek amacını keşfetme arzusu hissedebilirsin ve şu anki huzursuzluğunun temelinde de bu yatıyor olabilir. Bu meseleleri hemen çözemeyebilirsin; ancak ilerlemeden önce içsel ihtiyaçlarınla bağlantıya geçmek için biraz fazladan zaman ayırman gerekebilir.Gün ilerledikçe, geçmişin hoş olmayan unsurlarından kurtulma isteğiyle hareket ediyorsan, işleri aceleye getirmek yerine iyi bir strateji geliştirmeyi düşün. Suçluluk ya da ihmal hissi yaratan durumlar gerginlik yaratabilir, bu yüzden mutluluğunu zedeleyen şeyin ne olabileceğini anlamak için kendine zaman ayırman son derece önemlidir.

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  • 24 HAZİRAN 2025 SALI ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugün algıların ve inançların üzerinde oldukça fazla oynanabilirve henüz yüzleşmeye hazır olmadığın bir konudan kaçınma eğilimi gösterebilirsin. Şimdilik kesin sonuçlara varmaktan kaçınmak en iyisi olsa da, önemli ayrıntıları göz ardı etmemek için ekstra çaba göstermen gerekebilir. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen ya da fazlasıyla hayalî gelen bir durumu iyice değerlendirmeden, ona bel bağlama. Bir inanç ya da hedef konusunda kendini kandırıyor olabileceğini de göz önünde bulundur.Bir hedefe yönelmek güzel, ama bu seni anda mutlu olmaktan alıkoyuyorsa, belki de daha pratik bir şeye odaklanma zamanı gelmiştir. Rutininden sıkılmış ama aynı zamanda düzen kurma ihtiyacı hissediyorsan, ki bugün bu oldukça olası, her iki ihtiyacını da küçük yollarla karşılamaya çalış. Bugün bir yanın kararsızken, diğer yanın heyecanlı ve harekete geçmeye hazır olabilir.Güneş şu sıralar haritandaki on ikinci evde ilerliyor ve bu da enerjini yenilemek ve gevşemek için sana fazladan zaman ayırmanı teşvik ediyor. Ancak Güneş'in Plüton ile yaptığı uyumsuz açı, bu dinlenme ve iyileşme süreçlerinde geçici engeller çıkarabilir. Plüton'un yedinci evinde olması, bir ilişkideki değişim korkularıyla ilgili olabilir. Duygusal oyunlara kapılmamak en iyisidir.Bir meseleyi doğrudan konuşmak yerine dolaylı yollara başvurma isteği olabilir, ama duygularını ifade etmeden önce onları keşfetmekten korkma. Bu, hem senin için aydınlatıcı hem de ilişkilerin için yapıcı olabilir.

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  • 24 HAZİRAN 2025 SALI BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugünkü Güneş-Neptün karesiyle birlikte, finansman, destek, sınırlar ve güç dengeleriyle ilgili bazı belirsizliklerle karşı karşıya kalabilirsin. Bu soru işaretleri geçici olarak motivasyonunu etkileyebilir. Bir ilişki ya da maddi konu şu an askıda kalmış olabilir, ancak olayları gözlemlemek ve biraz beklemek daha iyi olabilir. Para ve duyguların kötü yönetilmesine karşı dikkatli olmalısın.Şu an yaşadığın huzursuzluk ya da memnuniyetsizlik, sonunda önemli değişimlere ya da keşiflere yol açabilir. Bu geçiş, dinlenme ve enerjini yenileme ihtiyacını hatırlatabilir. Başkalarına ulaşmak ve iş birliği yapmak için önemli bir dönem olsa da, daha derin bir bağ kurma ya da kendine zaman ayırma ihtiyaçlarını tamamen göz ardı etmemelisin.Şu sıralar dileklerine dayalı bir düşünce tarzı, bir durumu net görmeni engelliyor olabilir. Eğer son zamanlarda kendine ilham aramayı ihmal ettiysen, artık buna ne kadar ihtiyacın olduğunu fark edebilirsin! Aynı şekilde, iş, günlük işler ya da sağlıkla ilgili çabalara bağlı kalmak konusunda heyecanlı olabilirsin, ancak bu aşırı dikkat bazen günün ilerleyen saatlerinde gerginliğe neden olabilir.Bir şey belirsiz kalmışsa ve sürekli bir "şimdi ne olacak" hali içindeysen, kontrolü az da olsa, veya geçici olarak, bırakmak gerekebilir.

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  • 24 HAZİRAN 2025 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugünkü gezegen geçişleri, daha iyi bir denge kurman veya biraz dinlenip soluklanman gerektiğini hatırlatabilir. Güneş-Neptün karesiyle birlikte enerji ya da heves eksikliği hissi oldukça belirgin olabilir. Bir ilişki içinde belirsizlik ya da havada kalan bir konu, kariyerini, hedeflerini ya da yön duygunu etkileyebilir. Eğer başkaları sınırlarını aştıysa ya da kişisel hayatındaki belirsizlikler seni yavaş yavaş yıpratıyorsa, bu durum bugün can sıkıcı bir noktaya ulaşabilir.Enerjini ve kaynaklarını tüketen unsurları fark edebilir ve bunların ilerlemeni ya da hayallerinin gerçekleşebilirliğini nasıl olumsuz etkilediğini görebilirsin. Dikkatini daha yapıcı bir şekilde nasıl bölebileceğini düşün. Önemli ayrıntılar gizlenmiş ya da tamamen atlanmış olabilir ve bunlar ileride seni olumsuz etkileyebilir, bu yüzden her zamankinden daha dikkatli olmanda fayda var.Şu anda kariyerin ve sorumlulukların açısından önemli bir döngü içindesin, ancak bugünün enerjisi seni biraz geri çekebilir. Güneş, şu an haritandaki en üst noktada ilerliyor ve Plüton ile yaptığı uyumsuz açı geçici bir yavaşlamaya neden olabilir. Ancak bu, geliştirme yapabileceğin alanlara dikkatini yöneltmen için bir fırsat da olabilir.Sorumluluklarını yerine getirme ya da başkalarının beklentilerini karşılama konusunda oldukça hassas olabilirsin. Bu enerjiyi, seni aşağı çekmesine izin vermek yerine, korkularını ve endişelerini aşmana yardımcı olacak planlar ve stratejiler üzerinde çalışmak için kullanmak en iyisidir.

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  • 24 HAZİRAN 2025 SALI AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugünün enerjileri öğrenmek için uygun olsa da netlik için pek elverişli değil. Güneş-Neptün karesi, bazı planlarını geçici olarak askıya alman gerekebileceğini gösteriyor. Böylece kendine, amaç, ilham, hayal gücü ve duygusal tatmin ihtiyaçlarına daha iyi bakabilirsin.Güneş, şu anda ruhsal alanında ilerliyor ve bu da çevrendeki dünya ile daha dinamik bir ilişki kurmanı teşvik ediyor. Ancak bu süreçte kişisel rutinlerini ihmal ediyorsan, yaşadığın deneyimlerin tadını tam olarak çıkaramayabilirsin. Özel hayatındaki küçük çaplı kaoslar programını bozabilir ve planlarını tamamen erteleyebilir.Öte yandan, eğer kendini bunalmış ya da kararsız hissediyorsan, bu da net bir adım atmanı engelleyebilir ve seni askıda kalmış gibi hissettirebilir. Şu an dağınıklık ya da yorgunluk seni kolayca alt edebilir. Memnuniyetsizliğinin kökeninde, daha yaratıcı, tatmin edici ya da hayal gücüne hitap eden bir işe duyulan ihtiyaç olabilir.Daha fazla özgürlük arzusu güçlü olsa da, duygular bugün karmaşık ve kendini sınırlama eğilimin olabilir. İnsanlar seni yönlendirmeye çalışıyor gibi hissedebilir ya da sen bir değişim yapma korkunla boğuşuyor olabilirsin. Hazır olmayan bir şeyi zorlamak yerine, gizemlerin yavaş yavaş çözülmesine izin ver.

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  • 24 HAZİRAN 2025 SALI YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, hayal gücün şu anda oldukça güçlü, hatta kendini kandırma noktasına varabilir. Ancak bu enerjiyi doğru yöne kanalize edebilirsen, son derece yaratıcı olabilirsin. Bugün, içe dönmek ve hayal gücüne ve ruhsal anlam arayışına daha iyi cevap verecek yollar bulmak için uygun bir zaman; bu, seni geçici olarak dünyevi hedeflerinden uzaklaştırsa bile.Bugünün enerjileri sessiz ya da yaratıcı uğraşları destekliyor. İleriye atılmadan önce yavaşlayıp iç dengeni kurma ihtiyacını göz ardı etmemelisin. Özellikle para, destek ve ilişkilerle ilgili konularda gelen karışık sinyaller ya da belirsizlik hissi seni boşlukta kalmış gibi hissettirebilir. Bir ilişki ya da maddi meselede tereddüt yaşıyorsan, belki de bu biraz beklemen gerektiğinin işaretidir.Güneş şu sıralar haritandaki sekizinci evde ilerliyor ve bu dönem genel olarak yaşam stratejileri kurmak, motivasyonlarını ve iç güdülerini daha iyi anlamak için uygundur. Ancak bugün devreye giren gergin açılar, aşırı düşünmeye neden olabilir. İletişim, öğrenme, günlük işler ve kişisel ilgi alanlarını takip etme gibi konular öne çıkabilir. Gelişmeleri kaçırmak istemeyebilirsin, ama zaman zaman kendini geri çekmek de şart.

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  • 24 HAZİRAN 2025 SALI OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün bazı endişeler, suçluluk duyguları ve belirsizlikler verimliliğini zaman zaman etkileyebilir. Eğer zihinsel dünyanda ya da başkalarıyla fazla vakit geçirirken dinlenme ihtiyacını ihmal ettiysen, bugün duygusal ve ruhsal ihtiyaçların seni çekebilir. Başlangıçta memnuniyetsizlik, hayal kırıklığı ya da kafa karışıklığı hissedebilirsin; bu nedenle başkalarından ve durumlardan beklentilerini dengede tutman çok önemli.Mutluluğunu başkalarına bağlamak en iyi ihtimalle bir risktir; ancak şu sıralar ilişkiler evinde güçlü bir vurgu olduğundan, başkalarının varlığını aramak da önemlidir. İşin sırrı, bağlantılarından keyif almak ama asıl desteği kendi içinden almak ve davranışların ile tepkilerin için tam sorumluluk üstlenmektir.Gün ilerledikçe, çözümü hemen gelmeyecek konular üzerinde fazla durma eğilimi olabilir. Ancak, kontrol edebileceğin şeylere odaklanmak ve sorunları adım adım çözmek muhtemelen daha iyidir. Kaynakların ya da imkanlarınla ilgili endişelerin gününü ele geçirmesine ya da hayatının diğer alanlarından keyif almanı engellemesine izin verme.

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  • 24 HAZİRAN 2025 SALI KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugünkü Güneş-Neptün karesi, bir durumun üzerini örtüp, kendini biraz belirsiz ve yönsüz hissetmene neden olabilir. Ancak aynı zamanda, fiziksel karmaşayı temizleme ve pratik işleri düzenleme arzunla kolayca göz ardı edilebilecek, tatmin, hayal gücü ve iyileşme ihtiyaçların gibi ihmal ettiğin şeyleri düşünmen için de zaman tanır. Bu ihtiyaçlarını ne kadar çok görmezden geldiysen, şimdi o kadar memnuniyetsizlik hissedebilirsin.Zihnin muhtemelen dağılabilir ve yolunda kalmak zor olabilir. Şu an en iyi sonuçlar için kontrol ve kesinlik ihtiyacından mümkün olduğunca vazgeçmeye çalış. Fazla düşünmeye ve çok fazla iş yapmaya biraz ara ver.Gün ilerledikçe, mevcut planlarını, hedeflerini veya yöntemlerini sorgulatacak alternatifler ortaya çıkabilir. Şüpheler normalden daha fazla üzerine gelebilir ama bu geçicidir. Unutma ki, çözüm seni öncekinden daha iyi bir yere götürebilir, bu yüzden bir yanlış adım bile buna değebilir.

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  • 24 HAZİRAN 2025 SALI BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugün biraz daha huzursuz ya da hassas olabilirsin, çünkü Güneş-Neptün karesi algılarını bulanıklaştırma eğilimindedir. Bu geçiş, cevapları iç dünyanda aramayı teşvik eder; ancak biz genellikle mutluluğu dışarıda ararız ve bu da hayal kırıklığına yol açabilir. Şu sıralar dilek temelli düşünceler etkili olabilir ve olasılıkları, hayalleri değerlendirmek önemli olsa da, hayatın hangi alanlarında sağlam durman gerektiğini ayırt etmek en iyisidir.Şu an elimdeki işlere odaklanmak en sevdiğin şey olmayabilir. Eğer bir konu daha yüksek ideallerine ya da içsel hayallerine dokunuyorsa, motivasyonun artar; bu yüzden hayal gücünü ve yaratıcılığını kullanabileceğin aktivitelere yönelmelisin. Para sorunlarıyla karşılaştığında gözünü başka yöne çevirmeye ya da geçici istekleri tatmin etmek için geleceğinden ödünç almaya eğilimli olabilirsin, buna dikkat et.Güneş, şu sıralar yaratıcılık alanında ilerliyor ve kendini ifade etmenin yollarını keşfetmeni teşvik ediyor. Ancak bugün Güneş'in açıları, değişime direniyorsan, biraz gerilim yaratabilir. Bunaltıcı duyguları yönetmek için önce küçük sorunlara odaklanıp sonra ilerlemek faydalı olacaktır. Korkularını incele, ama bugün en iyi sonuçlar için onları fazla düşünmekten kaçın.

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