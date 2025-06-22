Günlük burç yorumları: 23 Haziran 2025 Pazartesi

Mars bu sabah Jüpiter ile altmışlık açı yapıyor ve değişim ile gelişim konusunda hevesliyiz. Her zamankinden daha cesur ve enerjik hissediyoruz. Bu enerjiyi aile, güvenlik, emniyet, iş ve günlük rutinlerle ilgili değerli projelere ya da amaçlara yönlendirmek bize büyük fayda sağlayabilir. Yeni meydan okumaların üstesinden gelmeye çalışırken nazik bir rekabet ruhu hakim olabilir. Bu etki, inançlarımız ve fikirlerimiz doğrultusunda harekete geçme konusunda girişimciliği ve özgüveni teşvik ediyor. Mazlumun yanında durabiliriz. Ancak, Güneş öğleden sonra Satürn ile kare açı yaparak hayatımıza çok daha temkinli ve ciddi bir enerji getiriyor. Canlılıkta bir düşüş hissedebilir, engeller ve zorluklarla karşılaşabiliriz. Fedakârlıklar gerekebilir. Yine de, bu durumlar zorlukların üstesinden gelme becerimizi fark etmemizi sağlayarak öz güvenimizi artırabilir. Bu dönem, bir durumu ya da gerçeği olduğu gibi kabullenmek, daha fazla sorumluluk almak için uygun olabilir. Genel olarak, bu açının etkisi altındayken enerjiyi korumak ve egoyu geri planda tutmak, mücadele etmekten ya da zorlamaktan daha faydalı olur. Ayrıca bugün Venüs, Satürn ve Neptün ile yarı kare açı yapıyor ve ilişkiler, duygular ya da zevklerle ilgili beklentilerimizle mücadele edebiliriz. En iyisini ya da en kötüsünü hayal edebiliriz, oysa gerçek bu ikisinin arasında bir yerdedir. Sevilmeye değer olup olmadığımız, değerimiz, haz alma ya da konfor seviyemiz hakkında geçici şüphelerimiz olabilir.