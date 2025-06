23 - 29 Haziran 2025 haftalık burç yorumları

Mars bu sabah Jüpiter ile altmışlık açı yapıyor ve değişim ile gelişim konusunda hevesliyiz. Her zamankinden daha cesur ve enerjik hissediyoruz. Bu enerjiyi aile, güvenlik, emniyet, iş ve günlük rutinlerle ilgili değerli projelere ya da amaçlara yönlendirmek bize büyük fayda sağlayabilir. Yeni meydan okumaların üstesinden gelmeye çalışırken nazik bir rekabet ruhu hakim olabilir. Bu etki, inançlarımız ve fikirlerimiz doğrultusunda harekete geçme konusunda girişimciliği ve özgüveni teşvik ediyor. Mazlumun yanında durabiliriz. Ancak, Güneş öğleden sonra Satürn ile kare açı yaparak hayatımıza çok daha temkinli ve ciddi bir enerji getiriyor. Canlılıkta bir düşüş hissedebilir, engeller ve zorluklarla karşılaşabiliriz. Fedakârlıklar gerekebilir. Yine de, bu durumlar zorlukların üstesinden gelme becerimizi fark etmemizi sağlayarak öz güvenimizi artırabilir. Bu dönem, bir durumu ya da gerçeği olduğu gibi kabullenmek, daha fazla sorumluluk almak için uygun olabilir. Genel olarak, bu açının etkisi altındayken enerjiyi korumak ve egoyu geri planda tutmak, mücadele etmekten ya da zorlamaktan daha faydalı olur. Ayrıca bugün Venüs, Satürn ve Neptün ile yarı kare açı yapıyor ve ilişkiler, duygular ya da zevklerle ilgili beklentilerimizle mücadele edebiliriz. En iyisini ya da en kötüsünü hayal edebiliriz, oysa gerçek bu ikisinin arasında bir yerdedir. Sevilmeye değer olup olmadığımız, değerimiz, haz alma ya da konfor seviyemiz hakkında geçici şüphelerimiz olabilir.

23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugün gerçeklerle ideallerin arasında bir çatışma yaşanabilir. Kişisel ilgi alanların ve projelerin konusunda oldukça hevesli olabilirsin, ancak yavaşlaman ya da bazı engellerle ilgilenmen gerekebilir. Güneş-Satürn karesi, hayatında yolunda gitmeyen şeylere fazlaca odaklanmayı kolaylaştırabilir; oysa bu enerjiyi sorunları düzeltmeye ve ayrıntılara odaklanarak kullanmak daha verimli olur. Bugün üzerinde çalışılması gereken alanlar daha görünür hâle gelebilir; uzun vadede senin için iyi olacak şeylere odaklanmak yardımcı olabilir, her ne kadar şu anda işler yavaş veya kısıtlayıcı hissettirse de. Hikâyeni paylaşma, başkalarıyla bağlantı kurma isteğin bazı engellerle karşılaşabilir. Kendini fazla açık etmekten ya da savunmasız kalmaktan duyulan korkular öne çıkabilir. Bu geçişin, sorunlu alanları büyütme etkisi olduğunu ve aslında bu sayede onları fark edip çözme şansı bulduğunu hatırlamak önemli. Kendini ya da performansını fazla sert yargılıyor olabilirsin, ancak şu anda yaşadıklarından ders çıkarmak veya not almak senin için en faydalı yaklaşım olabilir. Düşünmek ve olayların akışını beklemek bugün daha iyi bir seçim olabilir.

23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugünün enerjileri, pratik işler veya konfor düzeyin açısından karmaşık olabilir. Güneş ile Satürn'ün zorlu açısı, bir arkadaşlık, proje ya da para konusuyla ilgili bir sorun alanını ele almanı gerektirebilir. Karşına çıkan engeller ya da tıkanıklıklar moral bozucu ve cesaret kırıcı olabilir. Bu geçiş sırasında reddedilme ya da dışlanma hissine karşı özellikle hassas olabilirsin. Eğer şu anda seni alçakgönüllülüğe iten bir deneyimle karşı karşıyaysan, ondan ders alıp biraz daha bilge bir şekilde ilerlemeyi hedefle. İyi bir strateji, kendi sorumluluklarına ve taahhütlerine odaklanmak ve bunları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmak olabilir. Kontrol edebileceğin şeylere odaklanmak, hayal kırıklıklarını en aza indirmene yardımcı olur. İlk başta moral bozucu bir hava hâkim olsa da, yeteneklerini gerçekçi bir değerlendirmeyle tanıyıp kendine inanmak, daha doğal bir özgüven geliştirmeni sağlar. Şu anda adım adım ilerlemek ve önceliklerine odaklanmak senin için en faydalı yaklaşım olacaktır. Aynı zamanda, güç veya kontrol oyunları vaat eden her şeyden uzak durmaya çalış.

23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugünkü gezegen geçişleriyle birlikte, baskı altında kalmaya ya da zorlanmaya hiç tahammülün yok. Sorunları, ortam daha sakinleşene kadar bir kenara bırakmayı tercih edebilirsin. Zihninin bugün fazla mesai yapmasına dikkat et; bu durum gerçek bir yanlış anlamaya yol açabilir. Gelişigüzel yapılan bir yorum bile zarar verebilir ve gerginlik seni bir işi hızla yapmaya yönlendirse de, bu enerji çabuk tükenebilir. Her şeyi ölçülü tutmak, günün sunduğu fırsatların tadını çıkarmanı sağlar. Ancak Güneş-Satürn karesi, bir projenin ya da durumun kusurlarını büyütüyormuş gibi hissettirebilir. Rutinine sadık kalmak zor olabilir ve yaşanabilecek gecikmeler motivasyonunu ve hevesini etkileyebilir. Her ne kadar geri planda kalıp dinlenmek istesen de, bazı sorumluluklar seni konfor alanının dışına çekebilir. Bir sorunla yüzleşmekten kaçınmak isteyebilirsin. Ancak kendini bunalmış hissediyorsan, küçük bir şeyle başlayıp adım adım ilerleyerek daha fazlasını başarmaya çalışmak iyi bir fikir olabilir.