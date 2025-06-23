23 - 29 Haziran 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Hafta oldukça hareketli. Haftaya Güneş Neptün karesi ile başlıyoruz. Çok aldatıcı bir açı. Kaçışlara ve tembelliğe çokça meylettiğimiz bir hafta başlangıcı olabilir. Kendimizi doğru ifade etmek için biraz daha fazla çaba sarfetmemiz gerekiyor. Devamında Güneş Jüpiter kavuşumu olacak. Bu da aslında iyimserlikle bizi aldatabilecek bir etki. Sorgulayıcı ve temkinli tarafımızı geride bırakarak hayatın getirdiği fırsatlara daha çok odaklandığımız, oldukça iyimser, neşesi yüksek bir açı. Şanslı bir dönem. Fakat Neptün ile yakın zamanlarda olduğunda iyimserliğiyle biraz korkutucu olduğunu söylemeliyim.

Hafta ortasından itibaren ise Merkür başrole geçiyor.

Merkür Uranüs ile bir altmışlık yani uyumlu açı yapacak. Aslında zihnimiz berrak. Yeteneklerimiz yüksek, ilerici fikirlerimiz var. Kafamız iyi çalışıyor. Güneş de Mars ile bir altmışlık içerisinde hafta ortasında. Enerjimizi de yükseliyor. Girişim cesareti, kendimizi iddia gücümüz oldukça yükseliyor.

Sonrasında Merkür Aslan burcuna geçiyor. Bu da yine sözel ifadeyi güçlendiren bir etki. Daha fazla açık olduğumuz, dürüst ve cesurca iletişim kurduğumuz bir döneme giriyoruz. Biraz kendimizi daha fazla anlatabilir, kendimizi övmeyi daha ön plana koyabiliriz bu Merkür Aslan döneminde.

Merkür Satürn üçgeni haftanın son günlerinin etkisi. Bu günler aslında çok da böbürlendiğimiz günler değil. Sorumluluklarımızın farkındayız. Üçgen de en uyumlu açıdır ve Satürn’ün iyi taraflarını Merkür’e aktarır. Yani zihinsel disiplinimiz, gerçekçiliğimiz de oldukça yüksek.

Merkür Neptün ile de bir üçgen açıda. Bu da yine sezgi, empati, yaratıcılık, kelimeleri yaratıcılıkla ifade etme, insanları duygusal olarak anlama ve onları duygusal olarak yönlendirebilme becerisini hafta sonunun etkilerine ekliyor. Son olarak da Merkür Plüton karşıtlığı yani sert açısını deneyimliyoruz. Hafta sonunda bu bir kriz riski taşıyabilir. Her ne kadar sezgilerimiz güçlüyse de bir şeyleri fazla kurcalamak istiyor, daha takıntılı iletişim kurabiliyoruz. Bu da bizi biraz nahoş, istenmeyen durumlara getiriyor olabilir. Zira bu sorgulayıcı zihin karşımızdakine baskı kurabilme ihtimalini beraberinde getiriyor.

Günlük astrolojik etkiler

Günlük astrolojik etkilere geçecek olursak;

23 Haziran Pazartesi

Ay İkizler burcunda haftaya başlıyoruz. Her ne kadar Güneş Neptün sert açısı da olsa Ay Uranüs ile yakın temasta ve Mars ile sert etkileşimde olduğu için bu günün ölü toprağını biraz atıyor ama yine de kaçışlarda olmak istiyoruz. Biraz gergin ve elektrik yüklü bir gün.

24 Haziran Salı

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. İletişim ve yolculuk trafiğinin yüksek olabileceği bir gün. Gün içerisinde Ay’ın bir açısı yok.

25 Haziran Çarşamba

Ay Yengeç burcuna geçiyor. Ay bu burçta çok güçlüdür fakat bugün bir yeniay formasyonu var. Ay Mars ile uyumlu etkileşimde. Jüpiter ve Güneş ile kavuşuyor, Satürn ve Neptün’den ise kare açı alıyor. Hem enerjik, özgüveni yüksek, iyimser bir gün fakat bir o kadar da kaotik ve sorumlulukların yüksek olduğu bir gün. Sorumlulukların kendisi de kaotik olabilir. Yeniay önümüzdeki 15 günü de bu etkiyle süsleyecek gibi görünüyor.

26 Haziran Perşembe

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çok daha sakin. Ay Venüs ile uyumlu açıda ve iki gezegen de çok sakin, rahat burçlarda. Sevdiklerimiz ile bir araya gelmek, sahip olduklarımızın huzurunu hissetmek bu günün en önemli konuları.

27 Haziran Cuma

Ay Aslan burcuna geçiyor ve Merkür ile kavuşumda. İletişim trafiğimiz yüksek, kendimizi ifademiz güçlü. Biraz ego savaşlarına girebileceğimiz bir gün çünkü Ay Plüton ile sert etkileşimde. Neptün ve Satürn ile de uyumlu etkileşimde. Çok sert ego savaşları olmayacak, ayrıca sorumluluklarımıza odaklanmamız ve disiplinimiz de oldukça iyi.

28 Haziran Cumartesi

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Özgüveni yüksek, neşeli, enerjik bir hafta sonu geçireceğiz. Ay’ın bu gün açısal etkileşimi yok.

29 Haziran Pazar

Ay Sabah saatlerinde Aslan burcundaki ilerlemesine devam edecek. Akşama doğru Başak burcuna geçecek. Bir sonraki haftanın iş ve sorumluluklarının ağır bastığı bir öğlen olacak. Fakat bugün değişik bir şeyler yapma isteğimiz de oldukça yüksek. Hatta biraz fazla sıkılgan sayılırız çünkü Ay Uranüs ile sert etkileşimde. Günün çok ilerleyen saatleri biraz gergin ve tartışmalı olabilir, fazla enerjiden dolayı uykusuzluk çekebiliriz. Bu etkinin sebebi gece saatlerinde Ay’ın Mars ile kavuşumda olması.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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