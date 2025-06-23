Sosyal asosyallik

Sosyal asosyallik
Hayatın Sesi
Giriş: 23 Haziran 2025 11:30
ABONE OL
Zeynep Erkmen

Hepimiz giderek yalnızlaşıyoruz ancak farkında değiliz. Çünkü her şeyin bu kadar yapaylaştığı, rutinleştiği hayatımızda bir süre sonra sanırım bir içe kapanıklık oluyor. İstediğiniz kadar sosyal çevreniz olan bir insan olun gene de yalnızlaşmak dediğimiz şey tam olarak bu. Bir süre sonra rutinimizden, sosyal medyadan, sürekli Instagram’da fotoğraf paylaşmaktan ya da aslında hayatı kaliteli bile olmamasına rağmen kendini öyle göstermeye çabalayan insanlardan sıkılıp içimize kapanıyoruz. İşyerimiz, özel hayatlarımız bile bazen bizi tatmin etmemeye başlıyor çünkü sürekli internet, bilgisayar başında iletişimimizi de kapatıyoruz maalesef. Her ne kadar hayatımıza yenilikler katmaya çalışsak da gün içinde canımız kimseyle konuşmak istemiyor ve akşam eve gittiğimizde iyice sessizleşmiş oluyoruz.


İşte sosyallik içinde asosyalleşmek budur. Teknoloji geliştikçe, telefonlarımız akıllılaştıkça bizler yalnızlaşmaya, kalabalık içinde bile olsak farkında olmadan asosyalleşmeye başladık. Gençler aslında bunun en güzel örneği. Her şeyin hızla ilerlediği ve her gün, her türlü elektronik aletin bir üst modelinin çıktığı bu devirde çocuklarımız giderek kültürsüzleşip her şeyden farkında olmadan uzak kalıyorlar. Ve çoğu ebeveyn de bunun maalesef farkında değil. Çocuğunu özel okula vermiş veliler her şeyin iyi gittiğini zannederken çocuklar aslında giderek köreliyorlar. Çocuğuna her türlü imkanı sağlayan aileler (telefon, ipad, lap top vs..) aslında ne kadar asosyal ve içe kapandıklarını göremiyorlar. Kısaca çocuklarımızda ,yetişkin olarak bizler de bizliğimizi kaybetmeye ve giderek yalnızlaşmaya başladık. Yapay zeka ile dertleştiğimiz bir çağdayız. Bunun için yapmamız gereken bol bol doğayla iç içe olmak bence. Mümkün olduğunca deniz olan yerlerden geçmek, sık sık yürüyüş yapmak belki de. Siz bunu engellemek için bugünden harekete geçmeye ne dersiniz? Yapay zeka bizi her zaman kurtarmaz.

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.