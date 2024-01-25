Günlük burç yorumları: 27 Ocak 2024 Cumartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugünkü sorunlar genellikle abartılı beklentilerden kaynaklanıyor. Şimdi, sorunlar genellikle sizin yeteneklerini ve egonuzu abartmaktan kaynaklanır. Biraz abartılı olabilirsiniz ya da bir ilişki meselesi yanlış anlaşılabilir. Gözleriniz, yaşamın iyileştirilmesi gereken alanlarına açık ve yapacağınız en iyi şey, iyileştirmeler yapma konusunda heyecanlanmak olacaktır. Yine de bugün her zamankinden biraz daha asi, huzursuz ve meraklısınız. Bazen içinizdeki isyancı, aradığınız sükunet ve huzurun önüne geçiyor ve bugün durum böyle olabilir. İşler beklediğiniz gibi gitmezse isyan etme veya dürtüsel tepki verme dürtüsüne direnin.
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