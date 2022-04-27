Günlük burç yorumları (27 Nisan 2022 Çarşamba)

27 Nisan 2022 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
27 Nisan 2022 Çarşamba

  • Duraksamak düşünmek için zaman sağlar. Bugün, günlük yaşamda dahi herkes, benliğine daha çok hizmet eden ideallerin peşinden gitme fırsatı bulabilir. Özellikle ruhsal olarak daha güçlü hissettiren fikirlerin peşinden gitmek olasıdır ancak bu her zaman kişiye daha iyi gelecek olan fikirlerle denk düşmez. Günü mümkün olduğu kadar tartışmasız bitirmek, en iyi seçenektir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarına ne kadar yardım etmek isteseniz de gerçek yetenekleriniz niyetlerinizle tam olarak uyuşmayabilir. Orada olma ve biri düştüğünde onu kaldırma arzunuz olabilir, ancak müsait olup olmama durumunuz veya paranız, onlara yardım sağlama zamanı geldiğinde yeterli olmayabilir. Bir başkası devreye girmeyi teklif ettiğinde yardımı reddedebilirsiniz, ancak bu muhtemelen bir hata olacaktır. Sıkışmışken her şeyi kendi başınıza yapmaya çalışmayın!

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kişisel arzularınız bugün genel kişiliğinizle çatışabilir. Kendinizi daha iyi göstermek için, sahip olduğunuz belirli bir fikri veya tamamen ortadan kaldırmadığınız kötü bir alışkanlığı saklamaya çalışıyor olabilirsiniz. Bununla birlikte, hiç kimse mükemmel değil ve kusur olarak kabul ettiğiniz bir yönünüz olması dünyanın sonu değil. Başkalarının bu kusurları görmesi, sadece insan olduğunuzu kanıtlar.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sezginiz, bildiğiniz bir şeyle çatışabilir. Bugün bir karar alma zamanı geldiğinde zihniniz ve kalbiniz bir savaşa girişebilir. Size fayda sağlayan ancak ahlak anlayışınıza tam olarak uymayan olan bir seçenek ve bazı fedakarlıklar gerektiren ancak ilkelerinizi korumanıza izin veren bir başka seçenek sunulabilir. Kendinize hangi seçeneğin gelecekteki benliğinizin mevcut eylemlerinizden gurur duymasını sağlayacağını sorun.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İnsanlar bugün sınırlarınızı aşmaya çalışabilir. Uyarılarına istediğiniz şekilde yanıt vermiyor olabilirler, yine de yerinizde durabilir ve sınırlarınızın sağlam olduğunu bilmelerini sağlayabilirsiniz. Hayatınızda kalmak istiyorlarsa, ilişkiniz için belirlediğiniz yönergelere saygı duymaları gerekir. O sırada rahatsız edici bir ortamdaysanız, sorunu çözmek için daha sonra beklemek sorun değil, ancak zamanla geçmesini bekleyebileceğiniz bir konu da değil.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Birine karşı hisleriniz bugün işleri halletmenizi zorlaştırabilir. Birlikte çalışmakta zorlandığınız biri sizi ziyaret edebilir veya profesyonel bir bağlantınız özellikle kötü bir ruh halinde olabilir. Her iki durumda da bazı aksilikler yaşanabilir. Sizi kendi ruh hallerine çekmeye çalışabilirler ama olumlu bakış açınızı koruyun! Davranışlarını değiştirmeye çalışmak muhtemelen aradığınız sonuçları size vermeyecektir, bu yüzden sabırlı olun ve daha iyi bir arkadaş olmayı hedefleyin.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Fikirler bulmak, şu anda onları hayata geçirmekten çok daha kolay olabilir. Teoride kulağa harika gelen mükemmel bir ilham kaynağınız olabilir, ancak bunu gerçekleştirmeye çalıştığınızda, ilerlemeyi zorlaştıran durumlarla karşılaşırsınız. Gerçekçi bir sonuç beklediğinizden emin olabilirsiniz. Karşılayabileceğiniz beklentileri belirlemek, bu deneyimden daha iyi bir şekilde çıkmanıza yardımcı olacaktır.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Duygusallık, şu anda ilerlemeyi zorlaştırabilir. Bir süredir konuşmadıysanız, platonik veya başka bir ilişki sona erebilir, ancak yine de iletişim bilgilerinizi veya birlikte geçirdiğiniz zamanın bir hatırasını tutuyor olabilirsiniz. Buradan nereye gidileceğini bulmak muhtemelen kolay olmayacak, ancak mümkün. Geçmişi bırakmak ve anıları canlı tutmak söz konusu olduğunda kararlar almak için zaman ayırın. Ne zaman devam edeceğinize sadece siz karar verebilirsiniz!

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Size yakın biri bugün güvenliğinize meydan okuyabilir. Sözleri, konu kendi hayatları olsa bile, kendi değerinizden şüphe duymanıza neden olabilir. Birkaç parça bilgiye dayanarak kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak kolaydır, ancak bu şekilde düşünmenin faydası yoktur. Bulunduğunuz yere ulaşmak için nelerin üstesinden geldiğinizi ve sonunda nereye varmak istediğinizi yalnızca siz bilirsiniz. Kendi değerinizi başka birinin yaptıklarına dayandırmayın!

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yapmak istediğiniz şey, yaptığınız şey olmayabilir. Kendiniz için olumlu yeni bir alışkanlık oluşturmaya çalışmış olabilirsiniz ancak şimdi kendinizi eski rutinlere geri dönerken buluyor olabilirsiniz. Bunun neden olduğu konusunda kafanız karışmış olabilir, çünkü bilinçli olarak durmanızın bir nedeni olduğunu biliyorsunuz, ancak alışkanlıklara yenik düştüğünüz için kendinizi suçlamayın! Daha küçük hedefler, daha çok başarı getirebilir.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi çok hevesli hareket etmek, sonunda pişman olacağınız bir söz vermenize neden olabilir. Sabırsızlık, hem sizin tarafınızdan hem de bir karar vermeniz için size baskı yapabilecek biri aracılığıyla bugün sizi etkileyebilir. Bu heyecan verici bir girişim olsa da, aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getiriyor ve balıklama dalmak yerine baştan sona düşünmek akıllıca olur. Sakin bir zihin, özellikle finansal ilişkilerde başarıyı bulmanıza yardımcı olacaktır.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Aileniz bugün kararlarınızı eleştirebilir. Ebeveynlerinizin hayatınız için istediklerine saygılı olmaya çalışsanız bile, nihayetinde, muhtemelen yaşamda kendi yolunuzu seçmeye ve dünyada kendinize bir yer açmaya yönlendirilirsiniz. Sizi kendi sınırlarına sığdırmak muhtemelen zordur, ancak yine de yararsız önerilerle veya ince örtülü eleştirilerle bunu deneyebilirler. Endişelerini takdir ettiğinizi, ancak ileriye dönük kendi yolunuzu seçebileceğinizi bilmelerini sağlayın.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün iletişim kurarken bazı noktalarda karışıklıklar yaşanabilir. Söylemek istemediğiniz bir şey ağzınızdan çıkabilir, bir konu hakkında çok duygusallaşıp sıra dışı konuşabilirsiniz veya insanlar kasten sizi yanlış anlamaya çalışıyormuş gibi gelebilir. Gerçekte, net bir şekilde iletişim kuramıyor olabilirsiniz. Zor meseleleri bugün açmamak, iyi bir fikir olabilir.

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