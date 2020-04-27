Günlük burç yorumları! (27 Nisan 2020 Pazartesi)

27 nisan pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Yalnız kaldığınız zamanlarda sürekli kendi düşüncelerinizde boğulmanız içinizi karartıyor olabilir. Arkadaşlarınızla telefonda konuşup kafanızı dağıtabilirsiniz. 

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Dünyada yaşanılan değişikliklere verdiğiniz tepki aslında nasıl bir insan olduğunuzun yansıması gibi. Duyarlı biri olduğunuza emin misiniz? Bugün bunu sorgulamalısınız.

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sizi her koşulda dinleyen ve destekleyen sevgilinize bugün küçük bir sürpriz yapabilirsiniz. Ona güzel bir yemek hazırlayın ve birlikte romantik bir akşam geçirin.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Sadece şaka yapmıştım

Sadece şaka yapmıştım

İftar menüsünde 3. gün

İftar menüsünde 3. gün

İlişkinize sihirli dokunuş yapacak 10 öneri

İlişkinize sihirli dokunuş yapacak 10 öneri

Sevginizle güçlenin

Sevginizle güçlenin

En iyi rimel hangisi?

En iyi rimel hangisi?

Çocuklara empati becerisi kazandırmak için 11 yol

Çocuklara empati becerisi kazandırmak için 11 yol

Ramazan'da ağız kokusunu giderecek öneriler…

Ramazan'da ağız kokusunu giderecek öneriler…

İftar menüsünde 2. gün

İftar menüsünde 2. gün

HT HAYAT YAZARLARI

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X