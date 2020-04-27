27 nisan pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
27 Nisan 2020 Pazartesi
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Yalnız kaldığınız zamanlarda sürekli kendi düşüncelerinizde boğulmanız içinizi karartıyor olabilir. Arkadaşlarınızla telefonda konuşup kafanızı dağıtabilirsiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dünyada yaşanılan değişikliklere verdiğiniz tepki aslında nasıl bir insan olduğunuzun yansıması gibi. Duyarlı biri olduğunuza emin misiniz? Bugün bunu sorgulamalısınız.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizi her koşulda dinleyen ve destekleyen sevgilinize bugün küçük bir sürpriz yapabilirsiniz. Ona güzel bir yemek hazırlayın ve birlikte romantik bir akşam geçirin.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizi her koşulda dinleyen ve destekleyen sevgilinize bugün küçük bir sürpriz yapabilirsiniz. Ona güzel bir yemek hazırlayın ve birlikte romantik bir akşam geçirin.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bilgi birikiminiz ve çalışmalarınızla çevrenizdekiler tarafından fark edilmemeniz imkansız. Başarılarınızla insanları etkilemeye devam ediyorsunuz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenize ördüğünüz buzdan duvarları eritecek birini bulmanız an meselesi. Samimiyeti ve iyi niyetiyle sizi etkileyecek biriyle çok yakında tanışacaksınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün tanımadığınız biriyle muhatap olmak zorunda kalırsanız bu kişiyi iyice tanımaya çalışın. Sonrasında nasıl davranacağınıza karar verirsiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yardıma ihtiyacı olan kişilere yardımcı olmak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı oluyor. Böylelikle kendinizi de daha iyi tanımış oluyorsunuz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızla ilgili konularda önemli kararlar alma konusunda biraz zorlanıyor olabilirsiniz. Partnerinize sırtınızı dayayabileceğinize inanmanız bu süreci biraz daha kolaylaştıracaktır.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çabalarınızın karşılığını almanın verdiği mutluluktan sarhoş olmuş durumdasınız. Ancak gözlerinizi açmanızda fayda var. Yoksa kendinizi istemediğiniz durumların içinde bulabilirsiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda özgürlüğünüz kısıtlandığı için kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Kendinizi mutlu şeyler yaparak kendi sınırlarınız içinde özgürlüğünüzü yaşayabilirsiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hoşlandığınız kişiyi etkilemek istiyor olmalısınız. Dış görünüşünüzde ufak değişiklikler yaparak onun sizi daha kolay fark etmesini sağlayabilirsiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Endişelerinizden uzaklaşmanız gerekli. Biraz olsun rahatlamaya çalışmanızda fayda var. Gerginliğinizle çevrenizdekileri de huzursuz ettiğinizi fark edin.
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