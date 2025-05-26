Günlük burç yorumları: 27 Mayıs 2025 Salı

Merkür bugün Neptün ile altmışlık açı yapıyor ve hayal gücümüzü harekete geçiriyor. Bu geçiş etkisindeyken, çok az açıklama ya da yönlendirmeyle bir şeyleri bilme ve anlama hissi yaşayabiliriz. Sezgi ön plana çıkıyor ya da uyanıyor ve bunu pratik meselelere yaratıcı şekilde uyguluyoruz. Diğer insanları ve durumları anlamamıza yardımcı olduğu için incelikleri daha çok takdir ediyoruz. Daha kolay ilham alıyoruz ve sözlerimizle başkalarına da ilham verebiliriz. Etkileşimlerimizde psişik bir açıklık söz konusu ve iletişimlerimiz özellikle nazik ya da şefkatli olabilir. Bu gece Yeni Ay İkizler burcunda gerçekleşiyor. Doğu saatiyle 23:02'de Ay Güneş ile kavuşarak, önümüzdeki haftalarda İkizler burcunun olumlu enerjilerini ifade eden kişisel hedeflere odaklanmak için bize özel fırsatlar sunuyor. İkizler burcundaki Yeni Ay; öğrenme, paylaşma, yazma, konuşma ve bağlantı kurma alanlarında yeni başlangıçların önünü açıyor. Bu, kişisel gelişim ve öz farkındalık için büyük potansiyel taşıyan bir zaman. İşlenecek şeyler ve o kadar çok etken devrede olabilir ki karar vermek zorlaşabilir. Beklentilerimizi ayarlamamız gerekebilir, çünkü çok fazla ya da çok az fırsat gördüğümüz arasında gidip gelebiliriz. Konuşmalarımız ya da düşüncelerimiz bizi yeni yönlere götürebilir ya da projelerimiz için yeni yollar açılabilir. Bu Yeni Ay'ın Merkür ile hizalanması ve Plüton ile uyumlu olması, iletişim ve anlayış isteğimizi artırarak yeni başlangıçlara motive ediyor. Bu zaman hoş bir yoğunluk taşıyabilir. Ay, sabah saatlerinden itibaren boşlukta olacak; bu saatten önceki son açısı Uranüs ile kavuşumdur. Ay öğle saatlerinde de İkizler burcuna geçecek.