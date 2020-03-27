27 mart cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
27 Mart 2020 Cuma
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Geçtiğimiz haftalarda gezegenlerin ilişkiler üzerinde yarattığı karmaşık etkiler artık yavaş yavaş kayboluyor. Bugün derin bir oh çekebilirsiniz!
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün evde geçirdiğiniz süre boyunca daha çok spiritüel konularla ilgileniyor olacaksınız. Evinize gelen bir ziyaretçi beraberinde bu konularla ilgili bir kitap getirecek ve derin tartışmalar içine gireceksiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğer son zamanlarda yeni bir şeyler yazmayı planlıyorduysanız buna başlamanın tam zamanı. Zihniniz potansiyelinin tamamını kullanmaktan çekinmiyor.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayal gücünüzün entelektüel birikiminizle birleşmesi bugün evinizde yaratıcı düzenlemeler yapmanıza yardımcı olabilir. Küçük ya da büyük olması önemli değil. Evinize alacağınız yeni bir bitki bile bunun için önemli bir adım olacaktır.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün okuduğunuz kitaplarla büyük yolculuklara çıkacaksınız. Hayal gücünüzün sizi alıp başka diyarlara sürüklemesine izin verdiğin, döndüğünüzde bambaşka biri olacaksınız.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarını daha çok önemsediğinizi fark ediyor olabilirsiniz. Gündemdeki konular sizi öyle çok endişelendiriyor ki her şeyden önce sevdiklerinizi düşünüyorsunuz. Kendinize de dikkat etmeyi ihmal etmemelisiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizin fikirleri bugün sizin için çok önemli. Alacağınız kararlarda kendi hislerinizden çok onlarınkilere güveniyorsunuz. Durup düşünmenizde fayda olacaktır.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili pozitif değişiklikler ufukta görünüyor ancak bu yakın zamanda olacağı anlamına da gelmiyor. Endişelenmenize gerek yok, bırakın hayal gücünüz sizi istediğiniz yere sürüklesin.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün en çok dikkatinizi çeken şey kitaplar. İlgilendiğiniz konular hakkında daha geniş çerçeveli düşünmek adına okumalar yapmak istiyorsunuz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gördüğünüz rüyalar size kariyerinizi nasıl şekillendirmeniz gerektiği hakkında fikirler verse de siz yine de bir bilene de danışmayı ihmal etmemelisiniz. Acele etmenize hiç gerek yok.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Detaylıca çalışılması gereken projeler bugün oldukça çok zamanınızı alacak gibi duruyor. Çok fazla enerji harcamanızı gerektiren bu işler enerjinizin de büyük bir kısmını tüketecek.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizin duyguları ve düşüncelerinin etkisi altında o kadar çok kalıyorsunuz ki ne istediğinizin farkına bile varamıyorsunuz. Kendinizle daha çok vakit geçirmelisiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın dostlarınızla tartışmalar yaşadığınız da hepinizin insan olduğunu hatırlamakta fayda var. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunları düzeltmek için çabalamak.
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