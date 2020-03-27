Günlük burç yorumları! (27 Mart 2020 Cuma)

27 mart cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Geçtiğimiz haftalarda gezegenlerin ilişkiler üzerinde yarattığı karmaşık etkiler artık yavaş yavaş kayboluyor. Bugün derin bir oh çekebilirsiniz!

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün evde geçirdiğiniz süre boyunca daha çok spiritüel konularla ilgileniyor olacaksınız. Evinize gelen bir ziyaretçi beraberinde bu konularla ilgili bir kitap getirecek ve derin tartışmalar içine gireceksiniz.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eğer son zamanlarda yeni bir şeyler yazmayı planlıyorduysanız buna başlamanın tam zamanı. Zihniniz potansiyelinin tamamını kullanmaktan çekinmiyor.

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