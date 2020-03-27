ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarını daha çok önemsediğinizi fark ediyor olabilirsiniz. Gündemdeki konular sizi öyle çok endişelendiriyor ki her şeyden önce sevdiklerinizi düşünüyorsunuz. Kendinize de dikkat etmeyi ihmal etmemelisiniz.