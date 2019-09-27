Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Başak’taki Ay Oğlak’taki Satürn’le açı yapıyor. Bu bize sorumluluk ve organizasyon yeteneği sunar. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için tüm enerjisini kullanabilirsiniz. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşku ve niyetinizden ilham alıyor. Bu koşullar kariyeriniz için çok yararlı olacak. Başak’taki Ay, Yay’daki Jüpiter’le açıda. Bu durum, hukuk makamlarına bazı sıkıntılara neden olabilir. Abartılı olma eğilimini ortaya koymaktadır. Aşkla ilgili konularda çatışmalar ve dezavantajlar gösterilebilir. Bu ayrılık ve yabancılaşmaya yol açabilir. Safra ve karaciğeriniz alışılmadık bir zayıflık gösterebilir.