27 Ekim pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
27 Ekim 2019 Pazar
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Terazi’deki Ay Yay’daki Jüpiter ile açı yapıyor. Bu yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceksiniz ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert durumlar gerçekleşiyor. Bu durum ayrıca, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor. Ay Akrep’e giriyor. Ay Akrep burcuna girdiğinde çok fazla enerji öne çıkıyor. Tutku ve duygusallık ön planda olacak. Yeni görüşler ve deneyimler kazanabilirsiniz ve bu dönemde ciddi ve önemli değişikliklerle kolayca baş edebilirsiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizi düzenli olarak temizliyorsunuz ama duygusal karmaşayı temizlemekte gayretli misiniz? Bazı stres ve endişelerden kurtulmak da harika bir egzersizdir.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sezgisel güçleriniz şu anda biraz tahmin edilemez olabilir, ama umudunuzu kaybetmeyin! Günün ilerleyen zamanlarındaki alışılmadık bir gelişme karşınıza çıkacak.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün arkadaşlarınızla veya ailenizle fazla ağır konuları konuşmaktan kaçının; işleri hafif tutmak daha rahat olmanıza yardımcı olur ve günün heyecanını keyifli tutar. Bu yüzden eğer birisi eski anlaşmazlıkları ortaya çıkarmaya çalışırsa ondan başka bir güne saklamasını isteyin.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çok enerji dolu uyandıktan sonra, günlük görevler listesine kısa bir göz atacak ve yapacak daha fazla şeyin olmadığını görüp hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Fakat bu enerjiyi işten veya ev işlerinden başka bir şeye aktarabilirsiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün önemli bir yeni bilgi parçası ortaya çıkacak ve bu durum, birkaç strateji ve planınızı yeniden değerlendirmeye başlamanıza neden olacak. Değişime açık olun ve her şeyin planladığınız gibi tamamen sonuçlanmayacağını kabul edin.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ruh haliniz çok neşeli değil, ama etkili bir şekilde çalışmayacağınız anlamına gelmez. Gelecekteki performansını tahmin etme konusunda içgüdüleriniz mükemmeldir.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Diğer insanlara yardım etmek için harika bir gün, özellikle de bir şeyi geliştirmek veya güzelleştirmek için çalışıyorlarsa. Bugün gününüz çok olumlu bir şekilde devam edecek, keyfini çıkarın.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birincil hedefleriniz artık kariyerinizi veya okul hayatınızı içermiyor; kişisel hayatınız öne çıkıyor. Yolculuğunuz, bugün yüksek vitese geçmeye başlarsa şaşırmayın.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önünüzdeki sular biraz dalgalı görünüyor ve onlardan güvenli bir şekilde geçmek istiyorsanız, derinlere dalmak zorunda kalacaksınız. Bazen, gemiye atlamak ve tek başına gitmek, asılmaktan ve sadece en iyisini ummaktan çok daha iyi sonuçlar verir.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Belirli bir görevi yerine getirmeyi bırakırsanız, gününüz zahmetsiz ve eğlenceli olabilir. Ancak bundan kaçınmaya devam ederseniz, hiç de kolay bir gün olmaz. Ertelemenizin gerçekçi olmayan bir mükemmeliyetçilikle bağlantılı olduğunu anlayın.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaşam boyunca keyfine kürek çekmek sizin tarzınız değil. Meydan okumayı seviyorsunuz ve bugün çok çekici bir teklif alabilirsiniz. Ulaşılması kolay bir hedefin, kazanılmış bir zaferden çok daha az tatmin edici olduğunu göreceksiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızdaki biri bir dakika sıcak, ertesi gün soğuk gibi mi görünüyor? Bir gün bu kişinin yeni en iyi arkadaşısınız ve ertesi gün adınızın ne olduğundan emin değil! Kafanız karışmış gibi hissetmeniz hiç şaşırtıcı değil.
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