Terazi’deki Ay Yay’daki Jüpiter ile açı yapıyor. Bu yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceksiniz ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert durumlar gerçekleşiyor. Bu durum ayrıca, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor. Ay Akrep’e giriyor. Ay Akrep burcuna girdiğinde çok fazla enerji öne çıkıyor. Tutku ve duygusallık ön planda olacak. Yeni görüşler ve deneyimler kazanabilirsiniz ve bu dönemde ciddi ve önemli değişikliklerle kolayca baş edebilirsiniz.