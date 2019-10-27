Günlük burç yorumları! (27 Ekim 2019 Pazar)

27 Ekim pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Terazi’deki Ay Yay’daki Jüpiter ile açı yapıyor. Bu yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceksiniz ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert durumlar gerçekleşiyor. Bu durum ayrıca, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor. Ay Akrep’e giriyor. Ay Akrep burcuna girdiğinde çok fazla enerji öne çıkıyor. Tutku ve duygusallık ön planda olacak. Yeni görüşler ve deneyimler kazanabilirsiniz ve bu dönemde ciddi ve önemli değişikliklerle kolayca baş edebilirsiniz.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Evinizi düzenli olarak temizliyorsunuz ama duygusal karmaşayı temizlemekte gayretli misiniz? Bazı stres ve endişelerden kurtulmak da harika bir egzersizdir.

     

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sezgisel güçleriniz şu anda biraz tahmin edilemez olabilir, ama umudunuzu kaybetmeyin! Günün ilerleyen zamanlarındaki alışılmadık bir gelişme karşınıza çıkacak.

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