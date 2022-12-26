Günlük burç yorumları: 27 Aralık 2022 Salı

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçinizdeki İlham perisi dışarı çıkıp oynama ihtiyacı hissedebilir. Gün, sizi işi geride bırakmaya teşvik ediyor. Bunun yerine eğlenceyi birinci önceliğiniz haline getirin! Özellikle, son zamanlarda hayat oldukça sıkıcı görünüyorsa, bunu programı değiştirmek ve yüzünüzü gülümseten bir şey yapmak için bir işaret olarak kabul edin. Dans edin, şarkı söyleyin, çizin, kendinizi boğulmuyor gibi hissetmek için ne gerekiyorsa yapın. Şimdi kendinizi ifade etme zamanı.
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