26 Ocak pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
26 Ocak 2020 Pazar
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Bugün kendi yaptıklarınıza odaklanın ancak bunu pozitif bir şekilde yapmaya özen gösterin. Yaptıklarınız için kendinize kızmayın, takdir edin. Kendinizi sevin ve saygı duyun.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakınlarınızda bulunan biri sizinle yakınlaşmak istiyor ancak siz bunu göremiyorsunuz. Bu kişiyi fark etmeli ve ona bir şans tanımalısınız.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olaylar biraz karmaşık hal almaya başladığında kaçacak yer arıyorsunuz. Gerçek dostluğun böyle bir şey olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlarınıza her daim destek olmalısınız.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçinizdeki sıkıntı yüzünüze de yansıyor ve arkadaşlarınız da bunu çok net bir şekilde görüyor. Onlara neye üzüldüğünüzü anlatın ve fikir danışın.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bulunduğunuz ortamlarda sizi kıskanan insanlar olabilir. Onları karşınıza almak yerine yanınıza alın ve iyi geçinmeye çalışın.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanları kontrol etmeye çalışıyor olduğunuzun farkında mısınız? Bu despot tavrınız yakınlarınızı fazlasıyla bunaltıyor ancak sizi üzmemek adına bir şey demiyorlar. Biraz kendinize gelmeli ve rahat davranmalısınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklenmedik durumlarla karşılaşmaya hazır olun. Esnek tavrınız sayesinde her duruma uyum sağlayabilecek potansiyele sahipsiniz, bu özelliğinizi kullanın.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kabuğunuzdan çıkıp kendinizi gösterme zamanı. İçinizde ne cevherler sakladığınızı insanlara gösterin ve hak ettiğiniz değeri göreceğinizden emin olun.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanların ihtiyaçlarına karşı özen göstermeli ve anlayışlı olmalısınız. Bencil tavrınızı bir kenara bırakın ve dostlarınıza odaklanın.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdaki insanlar söyledikleriyle sizin moralinizi bozmaya çalışabilir ancak siz buna izin vermeyecek kadar güçlüsünüz. Herkese haddini bildirin ve konumunuzu koruyun.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyalleşmek için mükemmel bir gündesiniz. Dışarı çıkın ve yeni insanlarla tanışın. Havada aşk kokusu olduğunu söylemeye gerek var mı?
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda biraz yorgun hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi biraz dinlenmeye almalısınız yoksa bedeniniz bu tempoya daha fazla dayanamayacak.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşler sizin istediğiniz gibi gitmeyince sesinizin tonu hemen yükselmeye başlıyor ve karşınızdakini kırıyorsunuz. Daha hassas davranmalısınız.
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