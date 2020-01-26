Günlük burç yorumları! (26 Ocak 2020 Pazar)

26 Ocak pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün kendi yaptıklarınıza odaklanın ancak bunu pozitif bir şekilde yapmaya özen gösterin. Yaptıklarınız için kendinize kızmayın, takdir edin. Kendinizi sevin ve saygı duyun.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakınlarınızda bulunan biri sizinle yakınlaşmak istiyor ancak siz bunu göremiyorsunuz. Bu kişiyi fark etmeli ve ona bir şans tanımalısınız.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Olaylar biraz karmaşık hal almaya başladığında kaçacak yer arıyorsunuz. Gerçek dostluğun böyle bir şey olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlarınıza her daim destek olmalısınız.

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