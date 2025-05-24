Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2025 Pazartesi

26 MAYIS 2025 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, Merkür bugün macera alanında transitine başlıyor, bu da düşünce tarzını yukarılara taşıyor ve odağını dış dünyaya yönlendiriyor. Önümüzdeki iki haftalık süreçte çok daha az kafa yorup çok daha fazla geniş çaplı düşünmeye meyilli olacaksın. Büyük fikirlerle meşgul olacak, geleceğe yönelik planlar yapacaksın ve bu odaklanma genellikle ruh halini yükseltecek. Bu dönemde pratik işlerin eskisi kadar ön planda olmayabilir; önemli detayları göz ardı etmemeye dikkat etmen gerekse de, genel olarak mevcut problemler ve son olaylar hakkında yeni bir bakış açısı kazanmak için harika bir zaman. Fikirlerini ifade etme ve düşüncelerini paylaşma konusunda daha cesur ya da sadece daha spontane olabilirsin. Bu geçiş, diğer Merkür geçişlerine göre daha kısa sürse de, 8 Haziran'a kadar, oldukça etkili ve seni olumlu bir zihin çerçevesine sokuyor. Bu süreçte son olayları ve fikirleri bölümlere ayırmak yerine daha geniş bir perspektifle değerlendireceksin. Bugün ise Merkür'ün Satürn ile yaptığı altmışlık açı sayesinde, detaylara inmek ve yanıtlar aramak için harika bir durumdasın; bu oldukça tatmin edici olabilir. Konuşmalar verimli geçebilir ve gelişim sağlamaya yönelik bir bağlılık kolaylıkla ortaya çıkabilir. Ödüller hemen gelmeyebilir ama uzun vadede önemli olabilir. Bir arkadaş ya da partner şu an sana destek olabilir.