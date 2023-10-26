Günlük burç yorumları: 26 Ekim 2023 Perşembe

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler, günün bazen kafa karıştırıcı olaylarıyla, hayal kırıklıkları veya suçluluk duygusuyla ve tam olarak belirlenmesi zor olabilecek bir duygusal yön eksikliğiyle karşı karşıya olabilirsiniz. Bir arkadaşınızla aranızdaki tarz ve zevk farklılıkları artık daha belirgin ve rahatsız edici olabilir. Bu koşullar altında spekülasyondan, parayla veya kalbinizle önemli bir risk almayı içeren her şeyden muhtemelen kaçınılmalıdır. Bugün, olağan rutinden kaçış veya dinlenme sağlayan yaratıcı, zararsız faaliyetlerden yanadır. Bu geçici süreci hasarsız atlatmaya çalışın.
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