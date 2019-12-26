Günlük burç yorumları! (26 Aralık 2019 Perşembe)

26 Aralık perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün hiç beklemediğiniz bir anda telefonunuza gelecek bir mesaj sizi şaşırtabilir. Evrende tesadüflere yer olmadığını ve her şeyin bir amaç uğruna yaşandığını unutmayın. Bu mesaj size ne anlatmak istiyor bunun üzerine düşünün.

     

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarının yardımına koşmaktan kendi sorumluluklarınızı yerinize getiremediğinizin farkında değilsiniz. Bu sebepten dolayı teslim etmeniz gereken bir işi zamanında yetiştiremeyebilirsiniz. Dikkatli olun.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İş yerinizde gruplaşmalar olduğunu fark ediyor olmalısınız. İkiye bölünen insanlar birbirlerine karşı çocukça bir kin besliyorlar ve yarış içindeler adeta. Bu ortamdan uzak durmaya çalışmalısınız.

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