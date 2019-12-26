26 Aralık perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
26 Aralık 2019 Perşembe
1
13
Bugün hiç beklemediğiniz bir anda telefonunuza gelecek bir mesaj sizi şaşırtabilir. Evrende tesadüflere yer olmadığını ve her şeyin bir amaç uğruna yaşandığını unutmayın. Bu mesaj size ne anlatmak istiyor bunun üzerine düşünün.
2
13
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarının yardımına koşmaktan kendi sorumluluklarınızı yerinize getiremediğinizin farkında değilsiniz. Bu sebepten dolayı teslim etmeniz gereken bir işi zamanında yetiştiremeyebilirsiniz. Dikkatli olun.
3
13
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş yerinizde gruplaşmalar olduğunu fark ediyor olmalısınız. İkiye bölünen insanlar birbirlerine karşı çocukça bir kin besliyorlar ve yarış içindeler adeta. Bu ortamdan uzak durmaya çalışmalısınız.
4
13
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zeki olmak her şeyi bilmek değil, bilmediğiniz şeylerin de olabileceğini kabullenmektir. Egonuzu bu durumu kabullenebileceğiniz bir seviyede tutmaya özen gösterin ve bilmediğiniz konular hakkında konuşmayın.
5
13
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Paranoyak bir hale girmeden bugün etrafınızdaki insanlara karşı daha dikkatli olun. Kötü kalpli insanlar adeta hata yapacağınız anı kolluyor!
6
13
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hazırladığınız bir projede grup arkadaşlarınızdan biri sizin kadar hevesli olmayabilir. Onu çalışmaya ikna etmek yerine kendi kısmınıza odaklanın ve farkınızı ortaya koyun.
7
13
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hazırladığınız bir projede grup arkadaşlarınızdan biri sizin kadar hevesli olmayabilir. Onu çalışmaya ikna etmek yerine kendi kısmınıza odaklanın ve farkınızı ortaya koyun.
8
13
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Her gün yaptığını basit şeyler bugün etrafınızdaki insanların ilgisini çekiyor ve herkesten pozitif dönütler alıyorsunuz. Bunun tadını çıkarın.
9
13
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabırlı olmanızla bilinmenize rağmen bugün sınırlarınızı test edecek bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Çileden çıkmamak için duvarları yumruklamanıza gerek yok. Daha kötü durumlarda nasıl sakin kalmayı başardığınızı hatırlamanız yeterli.
10
13
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni bir maceraya atılmadan önce her adımınızı planladığınızdan emin olun. İstenmeyen durumları önleyebilmenizin tek yolu bu!
11
13
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karar vermek çoğu insanı zorla da bugün sizin için bu gayet keyif verici. Tüm seçeneklerinizi bir kağıda yazıp her birini kalbinizle ve mantığınızla tartabilirsiniz. Günün sonunda doğru kararı vereceğiniz kesin.
12
13
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çok kalabalık bir ortamda bulunacaksınız. Muhtemelen işinizle ilgili bir konferansa katılacaksınız ve buradan çok verim alacaksınız. Bu durum sizi manevi açıdan tatmin edecek.
13
13
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zorlayıcı bir gün geçirmiş olabilirsiniz. Bunu telafi etmek için akşam çok sevdiğiniz bir dostunuzla görüşebilir ve saatlerce sohbet edebilirsiniz!
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.