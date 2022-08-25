Günlük burç yorumları: 26 Ağustos 2022 Cuma

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bereket bir durum değil bir ruh halidir. Şu anda ne kadar paranız olduğunu tam olarak bilmiyor olsanız bile, nihayetinde ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar paranız olacağına inanmak, zor bir durumdan en az hasarla kurtulmanıza yardımcı olabilir. Çevre baskısı muhtemelen sizi iyi bir yöne götürmez ve belki de haklı değillerdir. İşlerin yoluna gireceğine olan inancınız olsun, bu en azından daha iyi bir çözüm düşünmeniz için size zaman kazandıracaktır.