Günlük burç yorumları: 25 Ocak 2023 Çarşamba

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün asi olmak için bir sebebiniz olabilir! İlişkiler ister platonik, ister ailevi veya romantik olsun, sahiplenme veya kontrol etme potansiyeline sahiptir ve şu anda muhtemelen bundan kaynaklanan gerilimi hissediyorsunuzdur. Kendinizi kanatlarını açıp uçmak isteyen bir kuş gibi hissedebilirsiniz, ancak sizi bir kafeste tutmaya çalışıyorlar. Derinlerde bir yerde, bunun sizin için işe yaramayacağını zaten biliyorsunuz. Kendi kaderine karar vereceğinizi bilmelerini sağlayın.
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