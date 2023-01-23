Günlük burç yorumları: 25 Ocak 2023 Çarşamba

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir akran bugün duygularınızı tetikleyebilir. Sözlerinin üzerinizdeki etkisinin farkında olmayabilirler, ancak kötü niyetle veya pervasızca söylenen bir şey, göz açıp kapayıncaya kadar hüsrana dönüşerek kötü hissetmenize neden olabilir. Aklınıza kendi seçtiğiniz kelimeler gelse de, diğer kişinin davranışları için çağrılması gerektiğini hissetmediğiniz sürece, onları aklınızda tutmaya çalışın. Öyle olsa bile, makul bir şekilde yanıt vermeye çalışın ve bir dahaki sefere iki kez düşünmeleri için onları teşvik edin.